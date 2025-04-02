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Жильё в Doskinskiy selsovet, Россия

1 объект найдено
Дом в Doskino, Россия
Дом
Doskino, Россия
Площадь 63 м²
Количество этажей 1
Продается 1 этажный ДОМ площадью 64 кв. м. с земельным участком 15 соток, в с. Доскино Бого…
$87,949
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Параметры недвижимости в Doskinskiy selsovet, Россия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов