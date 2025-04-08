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Жильё в Bolshemokrinskiy selsovet, Россия

1 объект найдено
Вилла в Bolshemokrinskiy selsovet, Россия
Вилла
Bolshemokrinskiy selsovet, Россия
Площадь 535 м²
Количество этажей 3
В продаже эксклюзивный загородный комплекс на берегу реки Кудьма!   25 соток в охраняемом …
$928,074
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Параметры недвижимости в Bolshemokrinskiy selsovet, Россия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов