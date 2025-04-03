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Продажа офисных помещений в район Богородское, Россия

коммерческая недвижимость
5
5 объектов найдено
Офис 1 257 м² в район Богородское, Россия
Офис 1 257 м²
район Богородское, Россия
Площадь 1 257 м²
Этаж 5
ID: o87245 Уважаемый Арендатор, предлагаем Вам арендовать офис 1257.0 м² на 5 этаже на выгод…
$38,069
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Офис 8 330 м² в район Богородское, Россия
Офис 8 330 м²
район Богородское, Россия
Площадь 8 330 м²
Количество этажей 7
ID: o74491 Уважаемый Покупатель, предлагаем Вам приобрести 8330.0 м² в собственность на выго…
$5,92 млн
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Офис 432 м² в район Богородское, Россия
Офис 432 м²
район Богородское, Россия
Площадь 432 м²
Этаж -1
ID: o53991 Уважаемый Покупатель, предлагаем Вам приобрести помещение свободного назначения 4…
$350,649
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Офис 3 183 м² в район Богородское, Россия
Офис 3 183 м²
район Богородское, Россия
Площадь 3 183 м²
Этаж 1
ID: o92171 Уважаемый Покупатель, предлагаем Вам приобрести 3183.0 м² в собственность на выго…
$4,10 млн
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Офис 285 м² в район Богородское, Россия
Офис 285 м²
район Богородское, Россия
Площадь 285 м²
Этаж 3
ID: o67117 Уважаемый Арендатор, предлагаем Вам арендовать офис 285.0 м² на 3 этаже на выгодн…
$3,115
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