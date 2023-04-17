Купить недвижимость в Киевская область, Украина

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Квартира 1 спальня
Софиевская Борщаговка, Украина
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
7/10 Этаж
€ 77,381
SF-2-519-323 Софиевская Борщаговка. Продается 2-комнатная квартира Жк Софиевская Слободка…
Квартира 1 спальня
Софиевская Борщаговка, Украина
1 ванных комнат
4/11 Этаж
€ 47,339
SF-2-519-288 Квартира с ремонтом,ЖК София,Софиевская слободка, метро Теремки, Академ. Про…
Квартира 1 спальня
Юровка, Украина
1 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
6/10 Этаж
€ 36,415
SF-2-519-252 Продам 1 комнатную квартиру в ЖК Пионерский Квартал До Окружной дороги от н…
Дом 4 спальни
Рожны, Украина
5 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
Количество этажей 2
€ 66,457
SH-163-883 Продаю Дом 2010 года постройки, село Рожны, СТ Трудовик, ул.Центральная, 7., Теп…
Квартира 1 спальня
Софиевская Борщаговка, Украина
1 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
1/6 Этаж
€ 40,967
Продам 1ком Софиевская Борщаговка ЖК София # SF-2-508-790 Квартира в клубном доме в цент…
Квартира 2 спальни
Софиевская Борщаговка, Украина
2 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
10/11 Этаж
€ 36,415
Продам 2 ком. Софиевская Борщаговка ЖК Стожары # SF-2-508-618 Софиевская Борщаговка. Про…
Дом 5 спален
Обуховский район, Украина
5 Количество комнат
1 ванных комнат
165 м²
Количество этажей 3
€ 84,664
Продаю Дом с Камином Озеро Романков Днепровское шоссе SH-163-082 Продаю 3 Этажный Дом в …
Квартира 2 спальни
Святопетровское, Украина
2 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
5/5 Этаж
€ 42,787
Продам квартиру ЖК «Киевское имение» Софиевская Борщаговка # SF-2-503-199 Пр…
Квартира 1 спальня
Белая Церковь, Украина
1 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
2/9 Этаж
€ 50,981
Продам 1 ком. Софиевская Борщаговка ЖК Львовское имение # SF-2-503-170 Продам 1-к кварти…
Квартира 3 спальни
Софиевская Борщаговка, Украина
3 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
5/10 Этаж
€ 81,933
Продам 3 ком. Софиевская Борщаговка ЖК Клубный от Мартынова # SF-2-486-586 Продам 3-комн…
Квартира 1 спальня
Святопетровское, Украина
1 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
4/5 Этаж
€ 47,521
Продам квартиру ЖК «Киевское имение» Софиевская Борщаговка # SF-2-486-648 Оч…
Квартира 1 спальня
Яготин, Украина
2 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
4/24 Этаж
€ 104,693
Продаю 2 Комнатную Квартиру Киев Теремки-2 метро Выставочный центр SF-2-149-010 Продаю Дву…
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