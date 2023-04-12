Купить пентхаус в России

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5 объектов найдено
Пентхаус 4 комнатыв Владикавказ, Россия
Пентхаус 4 комнаты
Владикавказ, Россия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 160 м² 5 Этаж
€ 1,150,000
Представляем вашему вниманию пентхаус, расположенный на пятом этаже жилого комплекса. Пентха…
Пентхаус 3 комнатыв Владикавказ, Россия
Пентхаус 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 107 м² 4 Этаж
€ 470,000
В 200 метрах от песчаных пляжей Средиземного моря, расположен новый грандиозный проект жилог…
Пентхаус 2 комнатыв Центральный федеральный округ, Россия
Пентхаус 2 комнаты
Центральный федеральный округ, Россия
2 Количество комнат 97 м²
€ 564,367
Дом «Дыхание» на Тимирязевской – эксклюзивный архитектурный и дизайнерский проект с премиаль…
Пентхаус 3 комнатыв Центральный федеральный округ, Россия
Пентхаус 3 комнаты
Центральный федеральный округ, Россия
3 Количество комнат 112 м²
€ 678,476
Дом «Дыхание» на Тимирязевской – эксклюзивный архитектурный и дизайнерский проект с премиаль…
Пентхаус 1 комнатав Центральный федеральный округ, Россия
Пентхаус 1 комната
Центральный федеральный округ, Россия
1 Количество комнат 81 м²
€ 461,645
Дом «Дыхание» на Тимирязевской – эксклюзивный архитектурный и дизайнерский проект с премиаль…

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