Недвижимость в Нижнем Новгороде: что важно учесть перед покупкой жилья

Нижний Новгород — густонаселенный российский город, в котором проживают порядка 1,3 млн. человек. Располагается в центральной части страны на побережье реки Волга. В городе хорошо развито автомобилестроение, работают научные и образовательные учреждения. В большом количестве представлены исторические достопримечательности.

Преимущества покупки недвижимости

Жилье в Нижнем Новгороде пользуется высоким спросом у россиян и граждан соседних государств. Сюда переезжают на ПМЖ прежде всего из-за большого количества рабочих мест. В городе можно трудоустроиться по всем распространенным специальностям.

Другие преимущества покупки недвижимости в Нижнем Новгороде:

доступные цены на жилье;

высокое качество строительства;

большой выбор объектов на любой вкус.

К числу преимуществ покупки стоит также отнести высокую ликвидность жилья. Квартиры, выставляемые на продажу, находят своих владельцев в течение нескольких недель. Такой же повышенный спрос наблюдается на съемную недвижимость.

Продажа квартир и апартаментов

В Нижнем Новгороде можно купить все виды собственности. В большом количестве представлены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Приобрести их выгодно можно на первичном и вторичном рынке. К примеру, у покупателей есть возможность купить однокомнатную квартиру-студию в новостройке Нижнего Новгорода по цене всего 1200-2000 евро за квадрат. В старом фонде расценки кв. метра ниже на 10-20%.

Элитная жилая и коммерческая недвижимость оцениваются выше. Это связано с применением дорогих строительных и отделочных материалов. Так, стоимость элитной двухкомнатной квартиры в строящемся доме составит 200,000-240,000 евро.

Продажа домов, коттеджей и таунхаусов

Располагаются эти объекты преимущественно в пригороде и на окраинах. Цена частного коттеджа в Нижнем Новгороде такая же, как у квартиры в новостройке.

Для тех, кто желает проживать в своем доме, но при этом в черте города есть отличный вариант — купить таунхаус от застройщика. Такой тип жилья сочетает в себе черты коттеджа и квартиры. Кв. метр таунхауса оценивается в 1500-2000 евро.

Лучшие места для покупки недвижимости

У Нижнего Новгорода есть 8 районов. Лучшими из них для приобретения жилья считаются:

Нижегородский. Исторический центр города с роскошными видами на Волгу. Расценки на жилье здесь самые высокие, но взамен покупатель получает вблизи всю инфраструктуру.

Автозаводский. Развитый центральный район города. Здесь можно приобрести квартиру по ценам в 2 раза ниже, чем в предыдущей локации. У покупателей также есть возможность купить двухэтажный дом в Автозаводском районе Нижнего Новгорода или коттедж по доступной стоимости.

Приокский. Самая экологичная локация, где много скверов, аллей и парковых зон.

Отдельно стоит выделить Московский район — один самых спокойных и тихих в городе. Здесь сосредоточено большое количество предприятий, куда можно трудоустроиться недалеко от дома. Расценки на жилье в этой локации — невысокие. К примеру, цена двухкомнатных апартаментов в ЖК Бурнаковский в Нижнем Новгороде не превысит 1500 евро за квадрат. Вторичное жилье будет стоить еще дешевле.

Нижний Новгород — идеальный выбор для тех, кто хочет приобрести недвижимость по доступной стоимости в развитом российском городе. С объектами, выставленными на продажу, можно ознакомиться на платформе REALTING.