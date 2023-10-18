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Дома в городской округ Мытищи, Россия

2 объекта найдено
Дом 6 комнат в Мытищи, Россия
Дом 6 комнат
Мытищи, Россия
Комнаты 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Продается один из лучших домов в КП бизнес-класса "Прибрежный" в непосредственной близости о…
€527,726
Дом 4 спальни с Spalni в Мытищи, Россия
Дом 4 спальни с Spalni
Мытищи, Россия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 303 м²
В доме 4 спальни, 4 санузла, сауна, гараж на два автомобиля и веранда с выходом на уютный …
€755,000

Параметры недвижимости в городской округ Мытищи, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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