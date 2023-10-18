ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Россия
городской округ Мытищи
Жильё в городской округ Мытищи, Россия
Мытищи
30
Очистить
68 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Бородино, Россия
2
57 м²
3/8
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к ква…
€127,348
Рекомендовать
Квартира 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Бородино, Россия
1
39 м²
6/9
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 1-к ква…
€91,670
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Бородино, Россия
2
65 м²
7/9
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к ква…
€142,314
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Бородино, Россия
2
51 м²
7/9
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к ква…
€114,554
Рекомендовать
Квартира 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Бородино, Россия
1
41 м²
6/9
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 1-к ква…
€97,502
Рекомендовать
Квартира 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Бородино, Россия
1
39 м²
4/9
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 1-к ква…
€91,164
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Бородино, Россия
3
88 м²
9/9
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 3-к ква…
€180,229
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Бородино, Россия
3
92 м²
4/8
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 3-к ква…
€181,150
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Бородино, Россия
3
68 м²
7/9
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 3-к ква…
€140,885
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Бородино, Россия
2
51 м²
4/9
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к ква…
€111,195
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Бородино, Россия
3
85 м²
5/8
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 3-к ква…
€185,943
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Бородино, Россия
2
63 м²
5/8
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к ква…
€128,574
Рекомендовать
Квартира 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Бородино, Россия
1
42 м²
9/9
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 1-к ква…
€101,049
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Бородино, Россия
1
29 м²
8/9
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия …
€71,322
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Бородино, Россия
2
58 м²
8/8
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к ква…
€117,186
Рекомендовать
Квартира 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Бородино, Россия
1
41 м²
8/9
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 1-к ква…
€89,507
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Бородино, Россия
2
51 м²
7/8
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к ква…
€106,676
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Бородино, Россия
2
53 м²
5/8
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к ква…
€105,408
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Бородино, Россия
2
61 м²
4/9
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к ква…
€125,135
Рекомендовать
Квартира 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Бородино, Россия
1
36 м²
7/9
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 1-к ква…
€82,023
Рекомендовать
Квартира 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Бородино, Россия
1
36 м²
3/9
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 1-к ква…
€79,952
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Бородино, Россия
2
62 м²
7/9
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к ква…
€128,818
Рекомендовать
Квартира 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Бородино, Россия
1
34 м²
4/9
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 1-к ква…
€79,903
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Бородино, Россия
2
57 м²
5/8
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к ква…
€124,001
Рекомендовать
Квартира 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Бородино, Россия
1
41 м²
6/9
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 1-к ква…
€96,894
Рекомендовать
Квартира 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Бородино, Россия
1
40 м²
6/9
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 1-к ква…
€94,282
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Бородино, Россия
2
63 м²
1/9
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к ква…
€134,753
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Бородино, Россия
2
51 м²
7/9
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к ква…
€112,192
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Бородино, Россия
2
51 м²
1/9
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к ква…
€112,032
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Бородино, Россия
2
63 м²
8/8
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к ква…
€129,819
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
Типы недвижимости в городской округ Мытищи
квартиры
Параметры недвижимости в городской округ Мытищи, Россия
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL