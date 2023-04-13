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Купить дом в городской округ Люберцы, Россия

Люберцы
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1 объект найдено
Дом 2 комнатыв Люберцы, Россия
Дом 2 комнаты
Люберцы, Россия
2 Количество комнат 63 м² Количество этажей 17
€ 124,003
Продается 2-комнатная квартира, распашонка, на 10 этаже 17-этажного крупнопанельного дома, н…

Параметры недвижимости в городской округ Люберцы, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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