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Купить недвижимость в городской округ Люберцы, Россия

Люберцы
403
Малаховка
2
412 объектов найдено
Квартира 1 комнатав Люберцы, Россия
Квартира 1 комната
Люберцы, Россия
1 Количество комнат 38 м² 11/19 Этаж
€ 105,302
Расположение: Некрасовка 6-10 мин Лухмановская 21-30 мин Ул. Дмитриевского от 30 мин Прода…
Дом 2 комнатыв Люберцы, Россия
Дом 2 комнаты
Люберцы, Россия
2 Количество комнат 63 м² Количество этажей 17
€ 124,003
Продается 2-комнатная квартира, распашонка, на 10 этаже 17-этажного крупнопанельного дома, н…
Квартира 1 комнатав Жилино-1, Россия
Квартира 1 комната
Жилино-1, Россия
1 Количество комнат 34 м² 7/17 Этаж
€ 77,591
Лучшее предложение в районе ! Продается светлая, уютная 1 комнатная квартира в современном Ж…
Квартира 2 комнатыв Люберцы, Россия
Квартира 2 комнаты
Люберцы, Россия
2 Количество комнат 66 м² 2/3 Этаж
€ 94,218
Продается 2к. квартира, общей площадью 65,8 м2, на 2 этаже, 3 этажного кирпичного дома, в ша…
Квартира 3 комнатыв Мотяково, Россия
Квартира 3 комнаты
Мотяково, Россия
3 Количество комнат 90 м²
€ 182,677
«Центр-2» - это крупнейший жилой комплекс в микрорайоне Железнодорожный, расположенный в окр…
Студия 1 комнатав Мотяково, Россия
Студия 1 комната
Мотяково, Россия
1 Количество комнат 95 м²
€ 113,670
«Центр-2» - это крупнейший жилой комплекс в микрорайоне Железнодорожный, расположенный в окр…
Квартира 3 комнатыв Люберцы, Россия
Квартира 3 комнаты
Люберцы, Россия
3 Количество комнат 80 м²
€ 189,831
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 3 комнатыв Люберцы, Россия
Квартира 3 комнаты
Люберцы, Россия
3 Количество комнат 63 м²
€ 171,621
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 3 комнатыв Люберцы, Россия
Квартира 3 комнаты
Люберцы, Россия
3 Количество комнат 63 м²
€ 170,291
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 3 комнатыв Люберцы, Россия
Квартира 3 комнаты
Люберцы, Россия
3 Количество комнат 80 м²
€ 189,831
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 2 комнатыв Люберцы, Россия
Квартира 2 комнаты
Люберцы, Россия
2 Количество комнат 53 м²
€ 144,206
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 3 комнатыв Люберцы, Россия
Квартира 3 комнаты
Люберцы, Россия
3 Количество комнат 63 м²
€ 171,153
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 3 комнатыв Люберцы, Россия
Квартира 3 комнаты
Люберцы, Россия
3 Количество комнат 80 м²
€ 187,081
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 3 комнатыв Люберцы, Россия
Квартира 3 комнаты
Люберцы, Россия
3 Количество комнат 62 м²
€ 165,719
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 3 комнатыв Люберцы, Россия
Квартира 3 комнаты
Люберцы, Россия
3 Количество комнат 62 м²
€ 168,496
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 3 комнатыв Люберцы, Россия
Квартира 3 комнаты
Люберцы, Россия
3 Количество комнат 79 м²
€ 181,149
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 2 комнатыв Люберцы, Россия
Квартира 2 комнаты
Люберцы, Россия
2 Количество комнат 53 м²
€ 139,847
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 2 комнатыв Люберцы, Россия
Квартира 2 комнаты
Люберцы, Россия
2 Количество комнат 60 м²
€ 133,212
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 4 комнатыв Люберцы, Россия
Квартира 4 комнаты
Люберцы, Россия
4 Количество комнат 110 м²
€ 247,829
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 1 комнатав Люберцы, Россия
Квартира 1 комната
Люберцы, Россия
1 Количество комнат 39 м²
€ 109,228
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 1 комнатав Люберцы, Россия
Квартира 1 комната
Люберцы, Россия
1 Количество комнат 39 м²
€ 107,985
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 1 комнатав Люберцы, Россия
Квартира 1 комната
Люберцы, Россия
1 Количество комнат 39 м²
€ 109,228
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 2 комнатыв Люберцы, Россия
Квартира 2 комнаты
Люберцы, Россия
2 Количество комнат 60 м²
€ 131,696
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 1 комнатав Люберцы, Россия
Квартира 1 комната
Люберцы, Россия
1 Количество комнат 39 м²
€ 110,008
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 4 комнатыв Люберцы, Россия
Квартира 4 комнаты
Люберцы, Россия
4 Количество комнат 110 м²
€ 248,944
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 4 комнатыв Люберцы, Россия
Квартира 4 комнаты
Люберцы, Россия
4 Количество комнат 108 м²
€ 242,670
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 1 комнатав Люберцы, Россия
Квартира 1 комната
Люберцы, Россия
1 Количество комнат 39 м²
€ 108,940
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 1 комнатав Люберцы, Россия
Квартира 1 комната
Люберцы, Россия
1 Количество комнат 38 м²
€ 105,529
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 4 комнатыв Люберцы, Россия
Квартира 4 комнаты
Люберцы, Россия
4 Количество комнат 108 м²
€ 239,702
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 1 комнатав Люберцы, Россия
Квартира 1 комната
Люберцы, Россия
1 Количество комнат 38 м²
€ 106,953
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…

Параметры недвижимости в городской округ Люберцы, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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