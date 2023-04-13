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Купить дом в Ленинский район, Россия

2 объекта найдено
Дом 6 комнатв Горки Ленинские, Россия
Дом 6 комнат
Горки Ленинские, Россия
6 Количество комнат 362 м² Количество этажей 3
€ 537,879
Продается кирпичный дом 362м2. Выполнен качественный ремонт. На участке 12 соток: баня 120м2…
Домв Ленинский район, Россия
Дом
Ленинский район, Россия
450 м² Количество этажей 2
€ 610,566
На продажу предлагается загородный дом, построенный по индивидуальному проекту из высококаче…

Параметры недвижимости в Ленинский район, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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