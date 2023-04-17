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Купить таунхаус в Koltushskoe selskoe poselenie, Россия

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1 объект найдено
Таунхаусв Кирполье, Россия
Таунхаус
Кирполье, Россия
202 м²
€ 162,878
Арт. 24194043 Дуплекс на участке ИЖС со всеми коммуникациями! Дуплекс 201,9 м2 в ИЖС на…

Параметры недвижимости в Koltushskoe selskoe poselenie, Россия

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