Купить дуплекс в России

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21 объект найдено
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Дуплекс 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
1 Этаж
€ 166,920
Представляем Вашему вниманию проект жилого комплекса прямо в центре города. Комплекс располо…
Дуплекс 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
1 Этаж
€ 289,000
Новый проект жилого комплекса в центре Алании. Проект состоит из одного 5-ти этажного блока …
Дуплекс 4 комнаты
Владикавказ, Россия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
4 Этаж
€ 291,500
На продажу выставлена квартира-дуплекс, расположенная на четвертом-пятом этажах пятиэтажного…
Дуплекс 5 комнат
Владикавказ, Россия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
235 м²
6 Этаж
€ 385,000
Представляем вашему вниманию квартиру-дуплекс, расположенную на шестом этаже шестиэтажного ж…
Дуплекс
Кубинка, Россия
90 м²
Количество этажей 2
€ 69,288
Продается (половина)дома общей площадью 92 кВ. м. Площадь участка 14 сот. Удачное месторапол…
Дуплекс 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
1 Этаж
€ 215,000
Новый проект жилого комплекса в самом начале своего строительства в центре Аланьи. Проект со…
Дуплекс 4 комнаты
Владикавказ, Россия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
3 Этаж
€ 231,000
Представляем вашему вниманию квартиру-дуплекс, расположенную на третьем-четвертом этажах жил…
Дуплекс 4 комнаты
Владикавказ, Россия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
55 м²
1 Этаж
€ 199,000
Представляем вам новый проект жилого комплекса в самом центре Аланьи. Комплекс будет состоят…
Дуплекс 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 395,999
Представляем вашему вниманию новый проект жилого комплекса, расположившийся на горе близ Ала…
Дуплекс 4 комнаты
Владикавказ, Россия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
1 Этаж
€ 215,000
В самом центре туристического города начинает свое строительство красивый комплекс с инфраст…
Дуплекс 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
1 Этаж
€ 232,000
Обратите внимание на новый проект в нашем каталоге. Этот современный красивый комплекс распо…
Дуплекс 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
104 м²
4 Этаж
€ 374,998
Спешим сообщить Вам, что закончилось строительство нового уникального комплекса в самом серд…
Дуплекс 5 комнат
Владикавказ, Россия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
4 Этаж
€ 340,000
Вы когда-нибудь представляли себе жизнь у моря, с видом на Средневековую крепость, да ещё и …
Дуплекс 5 комнат
Владикавказ, Россия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
60 м²
4 Этаж
€ 252,000
Представляем Вашему вниманию новый проект в самом сердце города от одного из наилучших застр…
Дуплекс 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
4 Этаж
€ 198,000
Представляем Вашему вниманию новый проект жилого комплекса премиум класса в центре Алании. П…
Дуплекс 4 комнаты
Владикавказ, Россия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
88 м²
4 Этаж
€ 195,381
Представляем Вашему вниманию новый проект жилого комплекса в центре Алании. Помимо своего пр…
Дуплекс 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
4 Этаж
€ 235,000
Представляем вам проект в самом центре Аланьи расположившийся на территории в 1.127 м² . …
Дуплекс 4 комнаты
Владикавказ, Россия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
4 Этаж
€ 252,130
Мы счастливы представить вам наш новый проект, который будет располагаться в одной из самой …
Дуплекс 4 комнаты
Владикавказ, Россия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
185 м²
4 Этаж
€ 203,500
В туристическом сердце Аланьи выставлен на продажу дуплекс планировки 3+1 с собственным садо…
Дуплекс 5 комнат
Владикавказ, Россия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
150 м²
4 Этаж
€ 235,000
В нашем каталоге появился дуплекс планировки 3+2 класса люкс в центре Аланьи. Этот район отл…
Дуплекс 6 комнат
поселение Филимонковское, Россия
6 Количество комнат
190 м²
Количество этажей 2
€ 167,633
Код объекта в БД Агентства: 514-908, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, Певчее КП (Клоково). …
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