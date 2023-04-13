Недвижимость в Центральном районе Санкт-Петербурга: выгодное вложение инвестиций

Центральный район считается самым престижным и комфортным для проживания в Санкт-Петербурге. Он занимает 1 строчку по качеству жизни в городе.

Безупречную репутацию квартал приобрел благодаря развитой социальной инфраструктуре. Именно здесь располагается наибольшее количество гипермаркетов, поликлиник и образовательных учреждений в городе. Локация также известна большим выбором комфортабельного жилья.

Преимущества покупки недвижимости

Жилье в Центральном районе Питера активно раскупается россиянами и иностранными инвесторами. Их привлекает возможность выгодно сдавать приобретенную собственность в аренду. Спрос на нее наблюдается весь год за счет непрекращающегося потока туристов. Иностранцы выбирают Центральный район за большое количество достопримечательностей, музеев и ресторанов.

Купленное жилье в этой локации хорошо подходит и для постоянного проживания. Преимущества очевидны:

вся инфраструктура поблизости;

много рабочих мест, куда можно устроиться рядом с домом;

вся недвижимость в Центральном отличается высоким качеством строительства;

из любого места можно быстро добраться до реки Нева, на побережье которой сосредоточены комфортабельные пляжи.

Какая недвижимость доступна к приобретению

В Центральном районе Питера продаются преимущественно квартиры. Приобрести их можно на первичном и вторичном рынке. Цены — одни из самых высоких по городу. К примеру, чтобы купить двухкомнатную квартиру в Центральном районе Санкт-Петербурга, нужно располагать бюджетом в 200,000-350,000 евро.

Новое жилье оценивается еще дороже. Так, продажа элитных студий в Центральном районе в новостройках стартует с отметки в 3000-4000 евро за квадрат.

Частные дома встречаются редко. В основном это хорошо отреставрированные постройки, возведенные в прошлом веке. Купить частный дом в Центральном районе можно по стоимости 2000-3000 евро за квадрат.

Где лучше приобрести недвижимость

Наиболее популярным местом для покупки жилья в этой локации считается «золотой треугольник». Он охватывает самые элитные части квартала, в том числе респектабельный Адмиралтейский проспект. Здесь можно купить квартиру или апартаменты с роскошными видами на реку Нева.

Центральный — самый комфортабельный и престижный район в Питере. Изучить жилье в этой локации и оставить заявку на покупку можно на портале REALTING.