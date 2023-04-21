Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Центральный регион
  4. West
  5. Santa Maria Maior
  6. Виллы

Виллы в Santa Maria Maior, Португалия

Вилла В архив
Очистить
52 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
3 ванных комнат 225 м²
€ 3,200,000
Marinha Prime Development, представляет современный архитектурный дизайн, который обращается…
Вилла 8 спален в Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 8 спален
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат 523 м²
€ 495,000
Традиционная португальская усадьба состоит из трех этажей, на первом этаже есть два отдельны…
Вилла 3 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
3 ванных комнат 193 м²
€ 1,170,000
Дом с земельным участком 4590м2 и гаражом 100м2. Состоит из двух этажей: На первом этаже …
Вилла 3 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
5 ванных комнат 299 м²
€ 2,500,000
Вилла расположена в тихом жилом районе на окраине Лагоса. Его окрестности - это сельская мес…
Вилла 5 спален в Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 5 спален
Santa Maria Maior, Португалия
5 ванных комнат 410 м²
€ 3,800,000
Отличная вилла, которая сочетает в себе современность и деревенский стиль в идеальном сочета…
Вилла 6 спален в Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 6 спален
Santa Maria Maior, Португалия
7 ванных комнат
€ 2,900,000
Contemporary style villa with 6 en suite bedrooms, a fully equipped kitchen, laundry room, a…
Вилла 3 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
4 ванных комнат 198 м²
€ 1,250,000
Недавно отремонтированная недвижимость, расположенная в одном из лучших мест в Лагосе. Рай…
Вилла 4 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 4 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
5 ванных комнат 295 м²
€ 2,600,000
Отличная современная вилла с отличным пребыванием на солнце, расположенная в Феррагуду всего…
Вилла 4 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 4 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
5 ванных комнат 323 м²
€ 4,000,000
Отличное расположение! Вилла в современном стиле, с высококачественной отделкой, с большими …
Вилла 3 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
5 ванных комнат 174 м²
€ 1,895,000
Отличная вилла с 4 спальнями и бассейном в одном из самых востребованных районов Карвуэйру. …
Вилла 3 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
3 Количество комнат 4 ванных комнат 776 м²
€ 2,850,000
Вилла 4 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 4 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
4 Количество комнат 5 ванных комнат 350 м²
€ 1,950,000
Вилла 3 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 1,250,000
Вилла 4 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 4 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
5 Количество комнат 5 ванных комнат 664 м²
€ 2,375,000
Вилла 6 спален в Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 6 спален
Santa Maria Maior, Португалия
6 Количество комнат 7 ванных комнат 641 м²
€ 7,000,000
Вилла 3 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 267 м²
€ 2,500,000
Вилла 6 спален в Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 6 спален
Santa Maria Maior, Португалия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 600 м²
€ 825,000
Вилла 3 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 330 м²
€ 1,150,000
Вилла 5 спален в Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 5 спален
Santa Maria Maior, Португалия
5 Количество комнат 6 ванных комнат 569 м²
€ 2,000,000
Вилла 4 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 4 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
4 Количество комнат 5 ванных комнат
€ 2,800,000
Вилла 5 спален в Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 5 спален
Santa Maria Maior, Португалия
5 Количество комнат 5 ванных комнат 1 001 м²
€ 1,500,000
Вилла 11 спален в Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 11 спален
Santa Maria Maior, Португалия
11 Количество комнат 7 ванных комнат 450 м²
€ 790,000
Вилла 3 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 170 м²
€ 590,000
Вилла 6 спален в Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 6 спален
Santa Maria Maior, Португалия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 260 м²
€ 445,000
Вилла 4 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 4 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 248 м²
€ 1,150,000
Вилла 3 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
6 Количество комнат 5 ванных комнат 394 м² Количество этажей 3
€ 2,300,000
Вилла 5 спален в Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 5 спален
Santa Maria Maior, Португалия
5 Количество комнат 5 ванных комнат 16 900 м²
€ 4,000,000
Вилла 4 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 4 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
4 Количество комнат 5 ванных комнат 784 м²
€ 2,200,000
Вилла 4 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 4 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
4 Количество комнат 5 ванных комнат 634 м²
€ 2,000,000
Вилла 5 спален в Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 5 спален
Santa Maria Maior, Португалия
5 Количество комнат
€ 1,350,000

Параметры недвижимости в Santa Maria Maior, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти