ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Португалии
Новые дома в Португалии
Все новостройки в Португалии
15
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Португалии
Жилая
Квартира в Португалии
Пентхаус
Студия
Дом в Португалии
Вилла
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Земельные участки в Португалии
Элитная недвижимость в Португалии
Найти агента в Португалии
Агентства недвижимости в Португалии
Агенты в Португалии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Португалии
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Португалии
Найти агента в Португалии
Агентства недвижимости в Португалии
Агенты в Португалии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Португалии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Португалия
Центральный регион
West
Santa Maria Maior
Квартиры
Купить квартиру в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира
Очистить
159 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат
83 м²
€ 380,000
Здесь родился в Портимане новый кондоминиум, состоящий из 2 зданий по 3 этажа и бассейна. …
Квартира 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат
159 м²
€ 520,000
Здесь родился в Портимане новый кондоминиум, состоящий из 2 зданий по 3 этажа и бассейна. …
Квартира 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат
159 м²
€ 505,000
Здесь родился в Портимане новый кондоминиум, состоящий из 2 зданий по 3 этажа и бассейна. …
Квартира 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат
159 м²
€ 530,000
Здесь родился в Портимане новый кондоминиум, состоящий из 2 зданий по 3 этажа и бассейна. …
Квартира 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат
64 м²
€ 395,000
Отличная двухуровневая квартира с 2 спальнями, расположенная в Силвесе. Недвижимость имеет…
Квартира 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат
75 м²
€ 224,900
Отличная трехкомнатная квартира в Келуше, в здании в хорошем состоянии и отличном воздействи…
Квартира 1 спальня
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат
74 м²
€ 299,999
Апартаменты в полусовременном стиле с видом на бассейн и горы Моншике расположены в частном …
Квартира 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат
85 м²
€ 185,000
Отличная квартира, расположенная в тихом и знакомом районе, рядом со всеми видами услуг и ме…
Квартира 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат
98 м²
€ 300,000
Великолепная квартира с беспрепятственным видом, расположенная рядом со всеми видами местной…
Квартира 4 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
4 ванных комнат
261 м²
€ 2,700,000
Marinha Prime Development, представляет современный архитектурный дизайн, который обращается…
Квартира 1 ванная
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат
€ 110,000
Отремонтированная студия в Амадоре Здание находится в отличном состоянии. Эта студия име…
Квартира 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат
88 м²
€ 265,000
Отличная 3-комнатная квартира в Агуальве. Всего в 7 минутах ходьбы от метро, эта квартира …
Квартира 1 спальня
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат
108 м²
€ 630,000
Отличная 2-комнатная квартира недалеко от маркиза де Помбала в Лиссабоне. Квартира имеет б…
Квартира 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат
112 м²
€ 820,000
Новый комплекс, который когда-то был посвящен офисам, теперь преобразован в 36 квартир, расп…
Квартира 1 спальня
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат
79 м²
€ 580,000
Новый комплекс, который когда-то был посвящен офисам, теперь преобразован в 36 квартир, расп…
Квартира 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат
174 м²
€ 1,510,000
Новый комплекс, который когда-то был посвящен офисам, теперь преобразован в 36 квартир, расп…
Квартира 4 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
3 ванных комнат
208 м²
€ 2,760,000
Новый комплекс, который когда-то был посвящен офисам, теперь преобразован в 36 квартир, расп…
Квартира 1 спальня
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат
79 м²
€ 560,000
Новый комплекс, который когда-то был посвящен офисам, теперь преобразован в 36 квартир, расп…
Квартира 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат
109 м²
€ 805,000
Новый комплекс, который когда-то был посвящен офисам, теперь преобразован в 36 квартир, расп…
Квартира 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат
118 м²
€ 850,000
Новый комплекс, который когда-то был посвящен офисам, теперь преобразован в 36 квартир, расп…
Квартира 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат
109 м²
€ 790,000
Новый комплекс, который когда-то был посвящен офисам, теперь преобразован в 36 квартир, расп…
Квартира 1 ванная
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат
45 м²
€ 220,000
Расположенный в Лумиаре, Лиссабон, это проект, который взаимодействует с городом, разделенны…
Квартира 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат
133 м²
€ 640,000
Расположенный в Лумиаре, Лиссабон, это проект, который взаимодействует с городом, разделенны…
Квартира 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат
128 м²
€ 665,000
Расположенный в Лумиаре, Лиссабон, это проект, который взаимодействует с городом, разделенны…
Квартира 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат
143 м²
€ 620,000
Расположенный в Лумиаре, Лиссабон, это проект, который взаимодействует с городом, разделенны…
Квартира 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат
128 м²
€ 710,000
Расположенный в Лумиаре, Лиссабон, это проект, который взаимодействует с городом, разделенны…
Квартира 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат
128 м²
€ 740,000
Расположенный в Лумиаре, Лиссабон, это проект, который взаимодействует с городом, разделенны…
Квартира 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат
133 м²
€ 580,000
Расположенный в Лумиаре, Лиссабон, это проект, который взаимодействует с городом, разделенны…
Квартира 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат
86 м²
€ 340,000
Расположенный в Лумиаре, Лиссабон, это проект, который взаимодействует с городом, разделенны…
Квартира 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат
86 м²
€ 400,000
Расположенный в Лумиаре, Лиссабон, это проект, который взаимодействует с городом, разделенны…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
6
Параметры недвижимости в Santa Maria Maior, Португалия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты