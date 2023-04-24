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Португалия
Центральный регион
Baixo Vouga
Gloria e Vera Cruz
Жильё в Gloria e Vera Cruz, Португалия
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28 объектов найдено
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Квартира
Gloria e Vera Cruz, Португалия
41 м²
€ 198,000
Квартира
Gloria e Vera Cruz, Португалия
41 м²
€ 194,000
Квартира
Gloria e Vera Cruz, Португалия
41 м²
€ 195,000
Квартира
Gloria e Vera Cruz, Португалия
40 м²
€ 185,000
Квартира
Gloria e Vera Cruz, Португалия
41 м²
€ 189,000
Квартира
Gloria e Vera Cruz, Португалия
91 м²
€ 295,000
Квартира
Gloria e Vera Cruz, Португалия
80 м²
€ 275,000
Квартира
Gloria e Vera Cruz, Португалия
86 м²
€ 268,000
Квартира
Gloria e Vera Cruz, Португалия
40 м²
€ 191,000
Квартира
Gloria e Vera Cruz, Португалия
41 м²
€ 183,000
Дом 4 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
665 м²
Количество этажей 2
€ 750,000
Этот объект недвижимости подходит для программы Золотая Виза 400 000 € Дом с 4 сьюта…
Квартира 3 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
114 м²
€ 365,000
Отличная 3-комнатная квартира в АвейруСостоит из гостиной, оборудованной кухни, 2 ванных ком…
Квартира 3 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
210 м²
€ 599,500
Отличная роскошная 3-комнатная квартира в Авейру.Расположен в одном из лучших районов города…
Квартира 3 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
207 м²
€ 750,000
Отличная роскошная 3-комнатная квартира в Авейру.Расположен в одном из лучших районов города…
Квартира 2 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
137 м²
€ 411,500
Отличная роскошная 2-комнатная квартира в Авейру.Расположен в одном из лучших районов города…
Квартира 2 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
131 м²
€ 416,500
Отличная роскошная 2-комнатная квартира в Авейру.Расположен в одном из лучших районов города…
Квартира 3 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
3 ванных комнат
150 м²
€ 530,435
Отличная 3 квартира в Fonte NovaLuxury заканчивается в центре города. Рядом с услугами, дост…
Квартира 4 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
3 ванных комнат
329 м²
€ 1,023,750
Отличная двухуровневая квартира с спальней 4 в Фонте НоваЛюкс заканчивается в центре города.…
Квартира 3 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
3 ванных комнат
150 м²
€ 520,435
Отличная 3 квартира в Fonte NovaLuxury заканчивается в центре города. Рядом с услугами, дост…
Квартира 3 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
3 ванных комнат
150 м²
€ 517,935
Отличная 3 квартира в Fonte NovaLuxury заканчивается в центре города. Рядом с услугами, дост…
Квартира 2 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
3 ванных комнат
98 м²
€ 375,000
Отличная 2 квартира в Fonte NovaLuxury заканчивается в центре города. Рядом с услугами, дост…
Квартира 4 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
3 ванных комнат
212 м²
€ 866,250
Отличная 4 квартира в Fonte NovaLuxury заканчивается в центре города. Рядом с услугами, дост…
Квартира 4 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
3 ванных комнат
385 м²
€ 1,155,000
Отличная двухуровневая квартира с спальней 4 в Фонте НоваЛюкс заканчивается в центре города.…
Квартира 1 спальня
Gloria e Vera Cruz, Португалия
2 ванных комнат
102 м²
€ 210,000
Современная концепция t1 в открытом пространстве, оценивающая яркость и комфорт с деталями и…
Дом 4 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
290 м²
€ 770,000
Ищу дом с хорошим доступом, в тихом районе, в городе, с исключительной отделкой, с проектом,…
Квартира 2 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
105 м²
€ 395,000
Living in Aveiro has a special feeling, it means living in one of the most beautiful Portugu…
Квартира 3 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
113 м²
€ 375,000
Excellent 3 bedroom apartment in AveiroWith 113m2 of floor area, living room, equipped kitch…
Квартира 3 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
113 м²
€ 390,000
Параметры недвижимости в Gloria e Vera Cruz, Португалия
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