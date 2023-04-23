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Виллы в Albufeira e Olhos de Agua, Португалия
Albufeira
7
Вилла
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11 объектов найдено
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Вилла 3 спальни
Албуфейра, Португалия
4 ванных комнат
232 м²
€ 3,300,000
Роскошная современная вилла, в настоящее время строящаяся, расположенная в Сесмариасе, Албуф…
Вилла 2 спальни
Albufeira, Португалия
2 ванных комнат
107 м²
€ 680,000
Роскошная Плоский двумя спальнями, в эксклюзивном 52-квартирном морском курорте, расположенн…
Вилла 4 спальни
Албуфейра, Португалия
5 ванных комнат
€ 3,250,000
Роскошная вилла в Албуфейре. Это фантастическая возможность приобрести роскошную современн…
Вилла 2 спальни
Albufeira, Португалия
220 м²
€ 1,991,500
Первый этаж виллы Amendoeira состоит из прихожей с просторной гостиной, столовой и дизайнерс…
Вилла 3 спальни
Albufeira, Португалия
220 м²
€ 1,991,500
Расположенный на холмах над Албуфейрой в самом сердце Алгарве, Quinta Dourada представляет с…
Вилла 6 спален
Albufeira, Португалия
4 ванных комнат
392 м²
Количество этажей 3
€ 4,000,000
Основная вилла состоит из 6 спален и пяти ванных комнат.С гостиной и столовой и полностью об…
Вилла 4 спальни
Albufeira, Португалия
240 м²
Количество этажей 3
€ 750,000
Эта красивая вилла с 5 спальнями и 3 этажами находится в хорошем состоянии, с наружными и вн…
Вилла 3 спальни
Албуфейра, Португалия
4 ванных комнат
€ 1,125,000
Современная вилла рядом с пристанью для яхт Албуфейры, в нескольких минутах ходьбы от всех о…
Вилла 4 спальни
Albufeira, Португалия
4 Количество комнат
5 ванных комнат
€ 980,000
Вилла 4 спальни
Albufeira, Португалия
1 436 м²
€ 8,000,000
Великолепное, уникальное, роскошное поместье, построенное по самым высоким стандартам, распо…
Вилла 3 комнаты
Albufeira, Португалия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
197 м²
€ 595,000
Great House, on a plot land 828m2, on top of Albufeira, in a very quiet area, close to the b…
Параметры недвижимости в Albufeira e Olhos de Agua, Португалия
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