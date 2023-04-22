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Квартиры в Малопольское воеводство, Польша

Краков
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1 объект найдено
Квартира 4 спальни в Краков, Польша
Квартира 4 спальни
Краков, Польша
3 ванных комнат 150 м² 4/5 Этаж
€ 455,937
We are pleased to present you a beautiful and bright apartment located in the Krak&oacu…

Параметры недвижимости в Малопольское воеводство, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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