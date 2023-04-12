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Купить квартиру с бассейном в Польше

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2 объекта найдено
Квартира 1 спальняв Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 25/30 Этаж
€ 574,758
Продается новая квартира в самом центре Варшавы, ул. Złota. Апартаменты находятся на 25 э…
Квартира 2 спальнив Варшава, Польша
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
3 Количество комнат 2 ванных комнат 87 м² 35/30 Этаж
€ 852,557
Продается новая квартира в самом центре Варшавы, ул. Złota, 3 комнаты, 2 ванные. Апартаме…

Регионы с недвижимостью на продажу

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