Купить квартиру с бассейном в Польше

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Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
25/30 Этаж
€ 574,758
Продается новая квартира в самом центре Варшавы, ул. Złota. Апартаменты находятся на 25 э…
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
3 Количество комнат
2 ванных комнат
87 м²
35/30 Этаж
€ 852,557
Продается новая квартира в самом центре Варшавы, ул. Złota, 3 комнаты, 2 ванные. Апартаме…
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