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Квартиры в gmina Rogozno, Польша

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5 объектов найдено
Квартира в Nienawiszcz, Польша
Квартира
Nienawiszcz, Польша
Площадь 3 647 м²
Я рад предложить вам привлекательный участок, расположенный во ВТОРОЙ BREG LINE чистого озер…
€84,757
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Etalon Estate Group
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Квартира в Budziszewko, Польша
Квартира
Budziszewko, Польша
Площадь 73 м²
Настоящее угощение для любителей тишины и покоя, отель расположен в 35 минутах от Познани в …
€92,729
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Etalon Estate Group
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Квартира в Nienawiszcz, Польша
Квартира
Nienawiszcz, Польша
Площадь 1 139 м²
€26,471
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Etalon Estate Group
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Квартира в Nienawiszcz, Польша
Квартира
Nienawiszcz, Польша
Площадь 5 847 м²
Я рад предложить вам привлекательный участок, расположенный в FIRST BRZEG LINE чистого озера…
€135,874
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Etalon Estate Group
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Квартира в Nienawiszcz, Польша
Квартира
Nienawiszcz, Польша
Площадь 184 м²
€81,109
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Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Rogozno, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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