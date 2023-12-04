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Жильё в gmina Miedzna, Польша

квартиры
3
3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Gora, Польша
Квартира 2 комнаты
Gora, Польша
Комнаты 2
Площадь 53 м²
€98,788
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира 3 комнаты в Gora, Польша
Квартира 3 комнаты
Gora, Польша
Комнаты 3
Площадь 87 м²
€196,512
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська
Квартира в Gora, Польша
Квартира
Gora, Польша
Площадь 224 м²
€428,206
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська

Параметры недвижимости в gmina Miedzna, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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