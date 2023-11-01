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Квартиры в gmina Koscian, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Czarkowo, Польша
Квартира
Czarkowo, Польша
Площадь 700 м²
€31,413

Параметры недвижимости в gmina Koscian, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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