Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Великопольское воеводство
  4. Познанский повят
  5. gmina Czerwonak
  6. Квартиры

Купить квартиру в gmina Czerwonak, Польша

Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 4 спальнив Czerwonak, Польша
Квартира 4 спальни
Czerwonak, Польша
77 м²
€ 92,397
Я рекомендую на продажу 4-комнатную квартиру площадью 77,21 м2 с балконом и подвалом, распол…
Квартира 2 спальнив Czerwonak, Польша
Квартира 2 спальни
Czerwonak, Польша
49 м²
€ 100,151

Параметры недвижимости в gmina Czerwonak, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти