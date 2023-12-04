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Квартиры в gmina Czempin, Польша

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4 объекта найдено
Квартира в Bieczyny, Польша
Квартира
Bieczyny, Польша
Площадь 400 м²
€807,805
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Etalon Estate Group
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Квартира в Чемпинь, Польша
Квартира
Чемпинь, Польша
Площадь 522 м²
€27,789
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська
Квартира в Bieczyny, Польша
Квартира
Bieczyny, Польша
Площадь 2 000 м²
€69,207
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира в Bieczyny, Польша
Квартира
Bieczyny, Польша
Площадь 58 310 м²
€1,21 млн
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Czempin, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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