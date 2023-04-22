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Мальта
Central Region
Жильё в Central Region, Мальта
Birkirkara
7
Слима
4
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22 объекта найдено
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Вилла 3 спальни
Birkirkara, Мальта
11 Количество комнат
3 ванных комнат
350 м²
Количество этажей 2
€ 1,250,000
This semi-detached villa in the prestigious Kappara neighborhood has been meticulously finis…
Вилла 3 спальни
Birkirkara, Мальта
11 Количество комнат
3 ванных комнат
350 м²
Количество этажей 2
€ 1,250,000
KAPPARA - Эта двухквартирная вилла, расположенная в этом элитном районе, очень хорошо отдела…
Вилла 3 спальни
Birkirkara, Мальта
11 Количество комнат
3 ванных комнат
350 м²
Количество этажей 2
€ 1,250,000
KAPPARA - Эта двухквартирная вилла, расположенная в этом элитном районе, очень хорошо отдела…
Квартира 3 спальни
Слима, Мальта
10 Количество комнат
2 ванных комнат
213 м²
4/20 Этаж
€ 1,110,000
Роскошная недвижимость Fort Cambridge на Мальте, созданная для того, чтобы воплотить в жизнь…
Пентхаус 1 спальня
Gzira, Мальта
2 ванных комнат
€ 320,000
This Penthouse in this sought after area of Gzira is now up for Sale.Property comprises of a…
Пентхаус 3 спальни
Сан Джулианс, Мальта
2 ванных комнат
€ 600,000
This Penthouse forming part of a brand new block in this sought after area of St. Julians is…
Квартира 1 спальня
Сан Джулианс, Мальта
1 ванных комнат
€ 250,000
A new residential project of 2 bedroom apartments situated in a very good area of St Julians…
Квартира 3 спальни
Msida, Мальта
2 ванных комнат
€ 260,000
This brand new apartment in Msida is now up for sale.Property comprises of an open plan kitc…
Квартира 2 спальни
Msida, Мальта
2 ванных комнат
€ 235,000
This brand new apartment in Msida is now up for sale.Property comprises of an open plan kitc…
Коттедж 3 спальни
Birkirkara, Мальта
3 ванных комнат
€ 650,000
Located in Madliena, this spacious (approx. 170sqm), well maintained and designed top floor …
Квартира 3 спальни
Gzira, Мальта
2 ванных комнат
€ 360,000
A brand new fully furnished 3 bedroom apartment located within a quiet area of Gzira.Propert…
Квартира 3 спальни
Pieta, Мальта
6 Количество комнат
2 ванных комнат
127 м²
4 Этаж
€ 255,000
Продается квартира на четвертом этаже в одном из самых востребованных районов Pieta & # 39, …
Квартира 1 спальня
Gzira, Мальта
6 Количество комнат
2 ванных комнат
97 м²
€ 285,000
ГЗИРА - Национальный бассейн. Уютная квартира с высокой отделкой, рядом со всеми удобствами.…
Пентхаус 3 спальни
Pieta, Мальта
2 ванных комнат
209 м²
€ 690,000
PIETA & NBSP; & Ndash; Пентхаус с двойным фасадом на набережной. & nbsp; Этот красивый пентх…
Вилла 4 спальни
Attard, Мальта
8 Количество комнат
4 ванных комнат
620 м²
€ 1,775,000
ATTARD - Высококачественная вилла на 530 м² земли, состоящая из прихожей, большой отдельной …
Вилла 5 спален
Iklin, Мальта
10 Количество комнат
4 ванных комнат
389 м²
€ 1,200,000
IKLIN - Полуотдельная вилла в роскошной вилле, но очень близко к удобствам. У входа мы наход…
Квартира 3 спальни
Слима, Мальта
2 ванных комнат
225 м²
€ 980,000
Слима - очень уникальная квартира 1930-х годов, расположенная на третьем уровне здания, с не…
Квартира 3 спальни
Слима, Мальта
2 ванных комнат
115 м²
€ 350,000
ST JULIANS: Светлая квартира в очень умном квартале на возвышенном первом этаже, расположен …
Дом 4 спальни
Birkirkara, Мальта
3 ванных комнат
475 м²
€ 1,150,000
Квартира 3 спальни
Слима, Мальта
3 ванных комнат
185 м²
€ 1,650,000
TIGNE POINT, SLIEMA - роскошная приморская квартира, которая является частью одного из высок…
Квартира 2 спальни
Birkirkara, Мальта
2 ванных комнат
95 м²
€ 680,000
ПОРТОМАСО - Квартира с двумя двухместными номерами, роскошно укомплектованная и частично меб…
Квартира 3 спальни
Birkirkara, Мальта
3 ванных комнат
271 м²
€ 2,200,000
ПОРТОМАСО - Эффектная трехкомнатная квартира, расположенная в самом престижном месте в этом …
Параметры недвижимости в Central Region, Мальта
с видом на море
с бассейном
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