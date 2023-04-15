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Купить недвижимость в Шилутский район, Литва

Шилуте
14
Kintai
2
Katyciai
1
Русне
1
27 объектов найдено
Квартира 4 комнатыв Шилуте, Литва
Квартира 4 комнаты
Шилуте, Литва
4 Количество комнат 80 м² 3/3 Этаж
€ 70,000
ЭКСКЛЮЗИВ 4 КОМНАТЫ КУПИТЬ Просторная 4-комнатная квартира продается в центре города Шелк н…
Квартира 2 комнатыв Verdaine, Литва
Квартира 2 комнаты
Verdaine, Литва
2 Количество комнат 47 м² 1/2 Этаж
€ 55,000
В ПЕРВОМ ВЫСОКОМ, ВЫДЕРЖИВАЕМЫХ 2 НОМЕРАХ КУПИТЬ В СЕМЬЕ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МАФЕРСА, Г. 2 47,15 к…
Квартира 2 комнатыв Шилуте, Литва
Квартира 2 комнаты
Шилуте, Литва
2 Количество комнат 65 м² 2/4 Этаж
€ 93,815
В МИРЕ НОВЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ, НО КЛАССЫ + ПРОМЫШЛЕННЫ. Квартиры на продажу в новом строительном д…
Домв Muize, Литва
Дом
Muize, Литва
136 м² Количество этажей 1
€ 179,000
СОДИ С ГА ЗЕМЕЛЬНОЙ СИЛЛОЙ, WINTS SEN., РЫБАЛКА KINTS K. 1 Хотите оторваться от городской су…
Домв Ramuciai, Литва
Дом
Ramuciai, Литва
146 м² Количество этажей 1
€ 340,000
ДОМ ПРОДАЕТСЯ С РАЗДЕЛОМ 47.81 ARS В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОМ МЕСТЕ, СТРАНА RAMUGHTER TVEN Хотите отор…
Квартира 3 комнатыв Pagryniai, Литва
Квартира 3 комнаты
Pagryniai, Литва
3 Количество комнат 70 м² 4/5 Этаж
€ 52,500
ВЫБРАННЫЕ 3 КОМНАТЫ, КУПИТЬ ОСНОВНОЙ К., ЗАПОЛНЕНИЕ G. 46 69,57 кВ продается возле соснового…
Домв Шилуте, Литва
Дом
Шилуте, Литва
49 м² Количество этажей 1
€ 29,990
ПРОДАЖА ЧАСТИ С 7.43 ARS LAND SILTER, RAMUGHG G. 3 49,43 кв. М. часть площади дома с участко…
Квартира 2 комнатыв Шилуте, Литва
Квартира 2 комнаты
Шилуте, Литва
2 Количество комнат 54 м² 4/4 Этаж
€ 27,500
2 комнаты купить дротики и сердечная девушка G. 5А, ФИЛЛИОН. 53,55 кв. М. 2-комнатная кварти…
Квартира 1 комнатав Русне, Литва
Квартира 1 комната
Русне, Литва
1 Количество комнат 51 м² 1/1 Этаж
€ 44,500
Вечером в городе Русне чердак „ Янтарные лофты “ продается в непосредственной близости от дв…
Квартира 1 комнатав Шилуте, Литва
Квартира 1 комната
Шилуте, Литва
1 Количество комнат 25 м² 1/2 Этаж
€ 16,000
1 комната была доведена до G. 49, В МИРЕ Рядом с рекой Шишка продается 1 комнатная квартира…
Домв Leitgiriai, Литва
Дом
Leitgiriai, Литва
171 м² Количество этажей 1
€ 99,500
ДОМ ПРОДАЕТСЯ С 42,74 АРС РАЗДЕЛ ЛЕЙТГИРС, ПАУПИО Г. 171,49 кв. М. дом с 42,74 акрами земли…
Дом 5 комнатв Muize, Литва
Дом 5 комнат
Muize, Литва
5 Количество комнат 85 м²
€ 310,000
Литва, Шилутский район, деревня Штурмай ( бывший Мемельский регион ) Продается уникальная ус…
Квартира 2 комнатыв Шилуте, Литва
Квартира 2 комнаты
Шилуте, Литва
2 Количество комнат 56 м² 1/5 Этаж
€ 32,500
В RENOVATED МЫ 1 КОМНАТА CINTJONIC G. 2, ФИЛЛИОН 55,89 кв.м. 1 комнатная квартира в Silk, Ci…
Квартира 3 комнатыв Шилуте, Литва
Квартира 3 комнаты
Шилуте, Литва
3 Количество комнат 58 м² 2/3 Этаж
€ 87,675
УКАЗАННЫЕ БАБОВЫЕ В Реновитированном МЫ ИМЕЕМ G. 8, В ВОЙНУ. Квартиры в уникальном уголке п…
Квартира 2 комнатыв Шилуте, Литва
Квартира 2 комнаты
Шилуте, Литва
2 Количество комнат 57 м² 1/4 Этаж
€ 85,740
В МИРЕ НОВЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ, НО КЛАССЫ + ПРОМЫШЛЕННЫ. Квартиры на продажу в новом строительном д…
Квартира 2 комнатыв Шилуте, Литва
Квартира 2 комнаты
Шилуте, Литва
2 Количество комнат 57 м² 4/4 Этаж
€ 85,650
В МИРЕ НОВЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ, НО КЛАССЫ + ПРОМЫШЛЕННЫ. Квартиры на продажу в новом строительном д…
Квартира 2 комнатыв Шилуте, Литва
Квартира 2 комнаты
Шилуте, Литва
2 Количество комнат 47 м² 4/5 Этаж
€ 36,500
ИСТОЧНИК 2 КОМНАТЫ ПОКУПКИ, CINTJONIC G. 16, В МИРЕ Теплая 2-комнатная квартира на продажу в…
Домв Inkakliai, Литва
Дом
Inkakliai, Литва
169 м² Количество этажей 1
€ 37,000
ПРОДАНО ERDVI 169,44 КВ.М. ЧАСТЬ НАМО ВКЛЮЧЕТ К., ЯРГЕЛЬ Г. 2 81,88 кв. М. 3-комнатная кварт…
Домв Pagryniai, Литва
Дом
Pagryniai, Литва
90 м² Количество этажей 1
€ 114,500
Квартира 2 комнатыв Traksedziai, Литва
Квартира 2 комнаты
Traksedziai, Литва
2 Количество комнат 43 м² 1/2 Этаж
€ 26,000
Домв Katyciai, Литва
Дом
Katyciai, Литва
156 м² Количество этажей 1
€ 35,000
СОДИБА В ЛОВКЕ, СТОНИЧЕСКИЙ Г. 6 С 35.48 ДОМАШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ 156,08 кв.м. усадьба Шилут р. с…
Домв Шилуте, Литва
Дом
Шилуте, Литва
162 м² Количество этажей 1
€ 190,000
ДОМ ПРОДАЕТСЯ С 5 ARS РАЗДЕЛОМ В КОРОБКЕ, SODES G. 22 Продается в 2010 году строительство 16…
Квартира 2 комнатыв Шилуте, Литва
Квартира 2 комнаты
Шилуте, Литва
2 Количество комнат 55 м² 4/5 Этаж
€ 45,000
2 комнаты с вилкой, перемена G. 12A Продается аккуратная 2 комнаты с голиевой квартирой в Si…
Квартира 3 комнатыв Шилуте, Литва
Квартира 3 комнаты
Шилуте, Литва
3 Количество комнат 87 м² 1/2 Этаж
€ 59,500
3 КОМНАТЫ КУПИТЬ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЦАРКОЙ G. 27 …
Квартира 2 комнатыв Шилуте, Литва
Квартира 2 комнаты
Шилуте, Литва
2 Количество комнат 46 м² 1/2 Этаж
€ 34,000
2 комнаты были до 20 г., в заполнении 46,22 кв. М. м. 2-комнатная квартира в Silk, Tille g. …
Квартира 2 комнатыв Usenai, Литва
Квартира 2 комнаты
Usenai, Литва
2 Количество комнат 43 м² 2/2 Этаж
€ 12,500
ПРОДАНО 2 НОМЕРА БЫЛИ В ГОРЯЧЕ, NEMUN G. 6 Продается аккуратная 2 комнатная квартира в Усени…
Домв Minija, Литва
Дом
Minija, Литва
452 м² Количество этажей 2
€ 749,000
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДПИСАТЬ КОМПЛЕКЦИЮ ПОЧВЫ ДОМАШНЕГО МИНИУМА ( MING ... В НЕКОТОР…

Параметры недвижимости в Шилутский район, Литва

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