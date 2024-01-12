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Квартиры в Шилутский район, Литва

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49 объектов найдено
Квартира 1 комната в Шилуте, Литва
Квартира 1 комната
Шилуте, Литва
Число комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 2/5
€28,500
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Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением в Шилуте, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением
Шилуте, Литва
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 5/5
€47,500
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Квартира 2 комнаты с балконом в Шилуте, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом
Шилуте, Литва
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 5/5
€37,000
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Квартира 4 комнаты с балконом, с центральным отоплением в Шилуте, Литва
Квартира 4 комнаты с балконом, с центральным отоплением
Шилуте, Литва
Число комнат 4
Площадь 78 м²
Этаж 2/5
€55,000
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением в Sveksna, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением
Sveksna, Литва
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 5/5
€30,500
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Квартира 4 комнаты с балконом, с центральным отоплением в Шилуте, Литва
Квартира 4 комнаты с балконом, с центральным отоплением
Шилуте, Литва
Число комнат 4
Площадь 74 м²
Этаж 3/3
€62,500
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Квартира 2 комнаты в Шилуте, Литва
Квартира 2 комнаты
Шилуте, Литва
Число комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 3/3
€72,000
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Квартира 2 комнаты в Шилуте, Литва
Квартира 2 комнаты
Шилуте, Литва
Число комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
2 КОМНАТЫ, КУПЛЕННЫЕ В СЕМЬЕ R. САВ., ГОРОД К. 8 Продается 2-комнатная квартира с отдельным …
€42,500
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Квартира 3 комнаты в Kadagiskiai, Литва
Квартира 3 комнаты
Kadagiskiai, Литва
Число комнат 3
Площадь 48 м²
Этаж 2/2
€36,500
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением в Шилуте, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением
Шилуте, Литва
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 2/3
ЦЕНТР ГОРОДА ГОРОДА ГЛУБЫХ 2 КОМНАТЫ ДЛЯ БОГОВ. 8 2-комнатная квартира на продажу на любимой…
€42,000
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Квартира 2 комнаты в Stoniskiai, Литва
Квартира 2 комнаты
Stoniskiai, Литва
Число комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
ПРОДАНО В 2 НОМЕРАХ, ПОКУПАЮЩИХ В СТОНИКЕ, КЛАСС G. 49 С 55.11 БОЛЬШОЙ РАЗДЕЛ. .............…
€27,500
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Квартира 3 комнаты в Русне, Литва
Квартира 3 комнаты
Русне, Литва
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 2/2
СТРАНА NEMUNO ( ATMATOS ) UPD - 3 КОМНАТЫ КУПИТЬ NERING G. 13 3-комнатная квартира, окруженн…
€50,000
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением в Шилуте, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением
Шилуте, Литва
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 4/4
2 НОМЕРА КУПИТЬ ДРОТИКИ И ОБХВАТ СЕРДЦА G. 5А, МИЛЛИАРД. Продается 53,55 кв. м. 2-комнатная …
€27,000
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Квартира 2 комнаты с балконом в Шилуте, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом
Шилуте, Литва
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 4/4
€60,000
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Квартира 1 комната с центральным отоплением в Шилуте, Литва
Квартира 1 комната с центральным отоплением
Шилуте, Литва
Число комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 3/3
€49,990
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Квартира 2 комнаты с балконом в Шилуте, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом
Шилуте, Литва
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 4/4
€71,500
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Квартира 2 комнаты с балконом в Шилуте, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом
Шилуте, Литва
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 4/4
€71,000
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Квартира 2 комнаты с балконом в Шилуте, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом
Шилуте, Литва
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 4/4
€66,500
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Квартира 2 комнаты с балконом в Шилуте, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом
Шилуте, Литва
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 3/4
€71,000
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Квартира 2 комнаты с балконом в Шилуте, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом
Шилуте, Литва
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 3/4
€60,000
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Квартира 2 комнаты с балконом в Шилуте, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом
Шилуте, Литва
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 3/4
€67,500
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Квартира 2 комнаты с балконом в Шилуте, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом
Шилуте, Литва
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 2/4
€87,300
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Квартира 3 комнаты с балконом в Шилуте, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом
Шилуте, Литва
Число комнат 3
Площадь 78 м²
Этаж 3/4
€104,900
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Квартира 2 комнаты с балконом в Шилуте, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом
Шилуте, Литва
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/4
€70,500
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Квартира 2 комнаты с балконом в Шилуте, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом
Шилуте, Литва
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 1/4
€60,000
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Квартира 2 комнаты с балконом в Шилуте, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом
Шилуте, Литва
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 1/4
€71,000
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Квартира 2 комнаты с балконом в Шилуте, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом
Шилуте, Литва
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 1/4
€66,500
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Квартира 2 комнаты с балконом в Шилуте, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом
Шилуте, Литва
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 4/4
€77,000
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Квартира 2 комнаты с камином в Шилуте, Литва
Квартира 2 комнаты с камином
Шилуте, Литва
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 1/2
€31,000
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Квартира 1 комната в Шилуте, Литва
Квартира 1 комната
Шилуте, Литва
Число комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 2/5
€28,500
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Параметры недвижимости в Шилутский район, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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