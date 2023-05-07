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Квартиры в Рокишкский район, Литва

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Панделис, Литва
Квартира 2 комнаты
Панделис, Литва
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Этаж 5/5
€ 34,000
Квартира 2 комнаты в Панделис, Литва
Квартира 2 комнаты
Панделис, Литва
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Этаж 5/5
€ 34,000

Параметры недвижимости в Рокишкский район, Литва

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