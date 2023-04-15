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Литва
Вильнюсский уезд
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Купить недвижимость в Rieses seniunija, Литва
Dvariskes
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18 объектов найдено
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Дом
Skridai, Литва
108 м²
Количество этажей 2
€ 220,000
ДОМ ДВУХ БОЛЬНЫХ ВЫПУСКАЕТСЯ В ВОРОТАХ. Это место, где после работы мечтают пойти домой и о…
Дом
Jadvygiskes, Литва
117 м²
Количество этажей 2
€ 215,000
AKCIA! ДЛЯ ДОМА NR.7, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ПРИМЕНИМО. НОВАЯ ЦЕНА С EQION 215.000 EUR! 12 ИНДИ…
Дом
Zalesa, Литва
190 м²
Количество этажей 1
€ 219,500
МАГАЗИН СОВРЕМЕННОГО ДОМА ДОМА ВЫСОКОЙ КАЧЕСТВЕННОСТИ СРЕДЫ LAISV ® A + КЛАСС ОДИН ВЫСОКИЙ И…
Дом
Baltalaukis, Литва
659 м²
Количество этажей 3
€ 480,000
ДОМ В ОБЩЕСТВЕННОМ АПСУПТИ АНТ УПОС КРАНТО -Исключительный 35,6 а. участок на берегу реки Н…
Дом
Dvariskes, Литва
145 м²
Количество этажей 2
€ 229,900
ПОЗЖЕ ЧЕТЫРЕ 140-144 КВ.М. SUBLE A + + КЛАСС ГЛАВНАЯ, ВНИМАНИЕ НА МЕСТО - НЕКОТОРЫЙ ЦЕНТР БЕ…
Дом
Skridai, Литва
150 м²
Количество этажей 1
€ 298,000
Продается дом в стратегически удобной и живописной деревне в Хок г. Всего в нескольких минут…
Дом
Kalinas, Литва
126 м²
Количество этажей 2
€ 223,000
ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ 4 НОМЕРА, ЭРДМС И РАСИОНАЛЬНЫЕ, A + + ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КЛАСС ДОМА! * A + + ЭНЕР…
Дом
Skridai, Литва
153 м²
Количество этажей 2
€ 219,000
ПРОДАЙТЕ НОВОЕ ЗДАНИЕ, КАЧЕСТВО ВЫСОКОГО ДОМА МАРИАН ВЕРЬОВКИН В ВЫСОКОЙ ЦЕННОСТИ ! CALU TE…
Дом
Zalesa, Литва
143 м²
Количество этажей 1
€ 234,500
МАГАЗИН СОВРЕМЕННОГО ДОМА ДОМА ВЫСОКОЙ КАЧЕСТВЕННОСТИ СРЕДЫ LAISV ® A + КЛАСС ОДИН ВЫСОКИЙ И…
Дом
Bratoniskes, Литва
76 м²
Количество этажей 1
€ 67,000
В ИЗОБРАЖЕНИИ, 76,33 КВ.М. ДОМ СОДО С РАЗДЕЛОМ 7,1 АРС, БРАТОНИЧЕСКИЙ Г., РАЗДЕЛ К.! -------…
Дом
Jadvygiskes, Литва
130 м²
Количество этажей 2
€ 129,000
ПРОДАННЫЕ ГОСУДАРСТВА 130 кв.м. двумерный жилой дом в Господе. Окна и наружные двери будут у…
Дом
Bratoniskes, Литва
300 м²
Количество этажей 2
€ 639,000
УКАЗАННЫЙ НЕФТЕСТЬ НАТУРАЛЕ В ЛАГЕРЕ, ЭРДВУС, ДВА ВЫСОКИХ, ДОМА 355,23 КВ.М С РАЗДЕЛОМ 19,72…
Дом
Kalinas, Литва
126 м²
Количество этажей 2
€ 223,000
Дом
Jadvygiskes, Литва
126 м²
Количество этажей 2
€ 223,000
Дом
Uzugriovis, Литва
130 м²
Количество этажей 2
€ 181,000
Дом
Jadvygiskes, Литва
150 м²
Количество этажей 1
€ 269,000
Продается просторный индивидуальный дом класса A + + с таким же просторным участком. Дом с г…
Дом
Kalinas, Литва
79 м²
Количество этажей 2
€ 85,000
ДОМ СОДО, ВСЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ БЕРМС, КРАСНЫЙ G.! ______________ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕИМУ…
Дом
Kalinas, Литва
221 м²
Количество этажей 2
€ 331,130
СОБСТВЕННОСТЬ ЭРДУСА ДВА ВЫСОКИХ С ДВУМЯ ГУАРЕЛИНОМ В БОЛЬШИХ СЛОЯХ, ПОЛНОСТЬЮ. Предлагаетс…
Параметры недвижимости в Rieses seniunija, Литва
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