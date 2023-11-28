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Жильё в Rieses seniunija, Литва

Dvariskes
3
20 объектов найдено
Дом в Zalesa, Литва
Дом
Zalesa, Литва
Площадь 143 м²
Количество этажей 1
€189,500
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Capital
Языки общения: English
+37067535686 snezana.glebova@capitalrealty.com
Дом в Zalesa, Литва
Дом
Zalesa, Литва
Площадь 143 м²
Количество этажей 1
€189,500
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Capital
Языки общения: English
+37067535686 snezana.glebova@capitalrealty.com
Дом в Bratoniskes, Литва
Дом
Bratoniskes, Литва
Площадь 143 м²
Количество этажей 1
€219,500
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Capital
Языки общения: English
+37067535686 snezana.glebova@capitalrealty.com
Дом в Bratoniskes, Литва
Дом
Bratoniskes, Литва
Площадь 143 м²
Количество этажей 1
€219,500
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Capital
Языки общения: English
+37067535686 snezana.glebova@capitalrealty.com
Дом с Furnace heating в Purnuskes, Литва
Дом с Furnace heating
Purnuskes, Литва
Площадь 226 м²
Количество этажей 2
€250,000
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Capital
Языки общения: English
+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Dvariskes, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Dvariskes, Литва
Площадь 119 м²
Количество этажей 2
Качественный меблированный на продажу, 4-комнатный коттедж Красный г., Большая малина, Вильн…
€260,000
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Capital
Языки общения: English
+37067757497 andrius.kapitancukas@capitalrealty.com
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Didieji Gulbinai, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Didieji Gulbinai, Литва
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
€345,000
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Capital
Языки общения: English
+37064506656 aurimas.stankevicius@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment в Purnuskes, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment
Purnuskes, Литва
Площадь 191 м²
Количество этажей 2
Удивительное поместье продается на берегу озера, в деревне Тайлор, всего в 23 км от центра В…
€349,000
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Capital
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+37066297628 sandra.bauziene@capital.lt
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating в Purnuskes, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating
Purnuskes, Литва
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
€51,000
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Capital
Языки общения: English
+37066297628 sandra.bauziene@capital.lt
Дом в Zalesa, Литва
Дом
Zalesa, Литва
Площадь 143 м²
Количество этажей 1
€189,500
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Capital
Языки общения: English
+37067535686 snezana.glebova@capitalrealty.com
Дом в Bratoniskes, Литва
Дом
Bratoniskes, Литва
Площадь 143 м²
Количество этажей 1
€219,500
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Capital
Языки общения: English
+37067535686 snezana.glebova@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой в Purnuskes, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Purnuskes, Литва
Площадь 83 м²
Количество этажей 1
€99,000
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Capital
Языки общения: English
868678264 lilija.balaisiene@capitalrealty.com
Дом с газовым отоплением в Dvariskes, Литва
Дом с газовым отоплением
Dvariskes, Литва
Площадь 309 м²
Количество этажей 2
Вильнюс р. self., Nuts, Suites g. продал участок 16.40 одно- и бибский жилой район с фермерс…
€170,000
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Capital
Языки общения: English
+37061140701 vlasta.maslinskiene@capital.lt
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Dvariskes, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Dvariskes, Литва
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
НОВЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ДОМ, К КОТОРЫМ НАЙДЕТ КОМФОРТ, РАМБИ, ЭСТЕТУРНИК, ЕГО ЛИГ БУДЕТ…
€429,000
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Capital
Языки общения: English
+37067030815 inga.antanaitiene@capitalrealty.com
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой в Skridai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Skridai, Литва
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
В ГОЛОСОВАНИИ, ДОМ ДВУХ БОЛЬНЫХ ВЫПУЩЕН В ГАТАСЕ. Это место, мечтающее после работы вернуть…
€200,000
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Capital
Языки общения: English
+37060842903 sigute.mackeviciene@capitalrealty.com
Дом с гаражом в Jadvygiskes, Литва
Дом с гаражом
Jadvygiskes, Литва
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
ПРОДАННЫЕ ГОСУДАРСТВА 130 кв.м. двумерный жилой дом в Господе. Окна и наружные двери будут у…
€129,000
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Capital
Языки общения: English
865571088 lina.matukiene@capitalrealty.com
Дом с Furnace heating в Bratoniskes, Литва
Дом с Furnace heating
Bratoniskes, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
ВЫТЕСНЕННЫЙ СОДО ДОМ ЖИТЬ И БОЛЬШОЙ ГОД!!! ВОЗМОЖНА СЕКЦИЯ DASIPIRK 6 ARUS!! Двухэтажный д…
€60,000
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Capital
Языки общения: English
+37060566123 robert.safranovic@capitalrealty.com
Дом в Jadvygiskes, Литва
Дом
Jadvygiskes, Литва
Площадь 136 м²
Количество этажей 1
Незаконченный дом с просторным частным участком на продажу, Пагубе Сода 28-я улица, в бизнес…
€199,000
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Capital
Языки общения: English
+37064064202 rima.okon@capitalrealty.com
Дом в Skridai, Литва
Дом
Skridai, Литва
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается дом в стратегически удобной и живописной деревне в Хок г. Всего в нескольких минут…
€298,000
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Capital
Языки общения: English
+37061265505 patricija.bubulaite@capitalrealty.com
Дом с гаражом в Skridai, Литва
Дом с гаражом
Skridai, Литва
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЙТЕ НОВОЕ ЗДАНИЕ, КАЧЕСТВО ВЫСОКОГО ДОМА МАРИАН ВЕРЬОВКИН В ВЫСОКОЙ ЦЕННОСТИ ! CALU TE…
€219,000
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Capital
Языки общения: English
+37061265505 patricija.bubulaite@capitalrealty.com

Типы недвижимости в Rieses seniunija

дома

Параметры недвижимости в Rieses seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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