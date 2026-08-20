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Дома в Rieses seniunija, Литва

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10 объектов найдено
Дом в Pasiliai, Литва
Дом
Pasiliai, Литва
Площадь 182 м²
Количество этажей 1
Недавно созданный блок, граничащий с Вильнюсом 4-комнатный дом с гаражом на 2 машины продает…
$343,154
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Дом в Didieji Gulbinai, Литва
Дом
Didieji Gulbinai, Литва
Площадь 136 м²
Количество этажей 1
УСТАНОВЛЕНИЕ / ОБЕСПЕЧЕНИЕ + + ЭНЕРГИЧЕСКИЕ КЛАССЫ ДЛЯ ОДНОГО ХОЛОДНОГО ХОЛОДА В МУЛЬТИПАКАХ…
$448,147
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Дом в Didieji Gulbinai, Литва
Дом
Didieji Gulbinai, Литва
Площадь 136 м²
Количество этажей 1
УСТАНОВЛЕНИЕ / ОБЕСПЕЧЕНИЕ + + ЭНЕРГИЧЕСКИЕ КЛАССЫ ДЛЯ ОДНОГО ХОЛОДНОГО ХОЛОДА В МУЛЬТИПАКАХ…
$454,665
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DD CO DEDD CO DE
Дом в Pasiliai, Литва
Дом
Pasiliai, Литва
Площадь 182 м²
Количество этажей 1
Недавно созданный блок, граничащий с Вильнюсом 4-комнатный дом с гаражом на 2 машины продает…
$342,124
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Дом в Uzuezere, Литва
Дом
Uzuezere, Литва
Площадь 191 м²
Количество этажей 2
С берега озера рядом с Вильнюсом продается жилой дом площадью 191,04 кв.м. с участком 39 аре…
$273,978
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Дом в Skirgiskes, Литва
Дом
Skirgiskes, Литва
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Дом продается лесом и в 500 метрах от сада реки Нерис с участком 8,69 арес всего в 20 минута…
$58,440
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Дом в Skirgiskes, Литва
Дом
Skirgiskes, Литва
Площадь 198 м²
Количество этажей 2
Мы приглашаем вас посетить и пожить, чтобы оценить эти идиллические дома, окруженные природо…
$682,964
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Дом в Didzioji Riese, Литва
Дом
Didzioji Riese, Литва
Площадь 174 м²
Количество этажей 2
Продажа YAUKUS 5 CASTLE HOUSEHOLD IN ROAD AND RAW ROAD!!! Дом расположен в 11,75 ярдах, окр…
$403,654
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 161 м²
Количество этажей 1
Продажа нового дома с полным началом в Ванагине! Дом будет передан с завершением строительст…
$513,231
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Дом в Bratoniskes, Литва
Дом
Bratoniskes, Литва
Площадь 194 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивные домохозяйственные братонии – естественный возврат к своим людям! Продается про…
$289,710
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Параметры недвижимости в Rieses seniunija, Литва

с гаражом
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