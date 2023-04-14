Купить недвижимость в Клайпедский район, Литва

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Литва
Клайпедский уезд
Клайпедский район
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Гаргждай
6
Endriejavas
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60 объектов найдено
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Дом
Mazuriskiai, Литва
80 м²
Количество этажей 2
€ 157,000
IN THE WRITE, THE TRUDIET IS SELLED NEW IN THE 2-HIR HIGH SUBLOCATED LIVING OF THE 2-HIGH HI…
Квартира 1 комната
Гаргждай, Литва
1 Количество комнат
32 м²
4/9 Этаж
€ 49,900
ПРОДАЖА 1 КОМНАТ ( 32,30 кв.м. ) BUTH IN WING G., В КЛАССЕ. = = = = = = = = = <1> <…
Дом
Rokai, Литва
100 м²
Количество этажей 1
€ 120,000
Недавно образованный квартал жилой поселок "Новый Рокай". Столица Клайпеда представляет уни…
Дом
Гаргждай, Литва
205 м²
Количество этажей 2
€ 290,000
ПРОДАНО В ПОДПИСАННОМ И ЛЮБОВНОМ ДОМЕ В НОВОМ КАЛРАНТЕ Продается очень контролируемый, прос…
Дом
Kalnuvenai, Литва
304 м²
Количество этажей 1
€ 270,000
ПРОДАЖА ДОМА В МЕСТЕ ПАТРАУКЦИИ ИТИНА, В ТУРАЛАУКЕ С 15 А. SKLYPU Дом на продажу, построенн…
Квартира 2 комнаты
Svencele, Литва
2 Количество комнат
43 м²
1/3 Этаж
€ 164,300
В стране воды и ветра, в Свенсле все свободные души ждут уютного и современного дома. Посмо…
Квартира 1 комната
Svencele, Литва
1 Количество комнат
29 м²
2/3 Этаж
€ 116,500
В стране воды и ветра, в Свенсле все свободные души ждут уютного и современного дома. Посмо…
Дом
Mazuriskiai, Литва
80 м²
Количество этажей 2
€ 157,000
В НАПИСИ ТРУДИЕТ ПРОДАЕТСЯ НОВЫМ В 2-HIR ВЫСОКОЙ СУБЛОКИРОВАННОЙ ЖИЗНИ 2-HIGH HIGH. Туннели…
Дом
Dercekliai, Литва
56 м²
Количество этажей 2
€ 77,000
В карчефидах, Клайпедах. 2-этажный дом СОДО со статином и 6 в. SKLYPU ______________________…
Дом
Jonusai, Литва
165 м²
Количество этажей 2
€ 275,000
Рядом с Клайпедой, в поселении Йонуш, ВЫБРАН ПУТИК ДОМ, 165,33 кв.м _______________________…
Дом
Sudmantai, Литва
160 м²
Количество этажей 2
€ 280,000
Дом продается в пригороде Гиндулии. -------------------------------------------------- ----…
Дом
Kuliai, Литва
270 м²
Количество этажей 2
€ 240,000
Дом
Normantai, Литва
219 м²
Количество этажей 2
€ 448,000
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА И КАЧЕСТВО ВКЛЮЧЕНЫ ДВА ВЫСОКИХ 218,64 КВ.М. ДОМ С 9 А. СКЛИПУ И О…
Дом
Stragnai I, Литва
95 м²
Количество этажей 1
€ 69,500
Усадьба в Минии ! Привлекательная цена ! Фронт своего, Voveryscine k. Продается часть усадь…
Дом
Rokai, Литва
80 м²
Количество этажей 1
€ 100,000
Недавно образованный квартал жилой поселок "Новый Рокай". Столица Клайпеда представляет уни…
Дом
Гаргждай, Литва
90 м²
Количество этажей 2
€ 220,000
ПРОДАНО КЛАССАМИ +, КОТОРЫЕ ЭТИКЕТКИ ОБОРУДОВАЮТСЯ В СЛЕНЖАХ, СОВРЕМЕННО МЫ ЛЮБИМ ТАМОЖЕННЫЕ…
Дом
Karkle, Литва
101 м²
Количество этажей 2
€ 250,000
ДОМ ВЫДАН С 9 РАЗДЕЛОМ В КОРОБКЕ. Это каркасный дом для натуральных материалов, экологии и з…
Дом
Гаргждай, Литва
231 м²
Количество этажей 1
€ 385,000
Гуге продают хорошо оборудованный 1-этажный дом с гаражом на 2 машины. Домина меняет дом на …
Дом 5 комнат
Mazuriskiai, Литва
5 Количество комнат
140 м²
Количество этажей 2
€ 165,000
Lithuania, Klaipėda district, Sendvaris municipality, Klipščiai village, Tuopų street…
Квартира 3 комнаты
Svencele, Литва
3 Количество комнат
45 м²
1/2 Этаж
€ 199,000
ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С БЕЛЫМ, ВЫСОКОЙ КАЧЕСТВЕННЫМ ПУЛЬСОМ, КУПИТЬ ДО СОВРЕМЕННЫХ РЫНКОВ СПРО…
Дом
Graudusiai, Литва
82 м²
Количество этажей 2
€ 244,500
2022м. строительство двухэтажных, 3 – 4-комнатных коттеджей с землей и террасами в Немирсете…
Дом
Radailiai, Литва
174 м²
Количество этажей 2
€ 220,000
Качественный и экономичный двухэтажный дом продается в радарах ---------------------------…
Дом
Svencele, Литва
97 м²
Количество этажей 2
€ 410,000
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПОЛНОГО ПОДГОТОВЛЕННОГО ДОМА С УБЫТКОМ В КРАНТИЧЕСКОЙ АНТ-МАРИ-КРАНТИКЕ !!!…
Квартира 3 комнаты
Rimkai, Литва
3 Количество комнат
78 м²
4/9 Этаж
€ 85,000
3-комнатная квартира с Холу Бандужи. 21, Клайпеда. Общая площадь 78,04 кв.м., квартира на 4 …
Дом
Гаргждай, Литва
170 м²
Количество этажей 2
€ 262,000
ERDVUS ДОМ ТРИА МИГАМС В КАЛОТЕ. Много места для каждого члена семьи, отличное место, отлич…
Дом 3 спальни
Mazuriskiai, Литва
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 249,000
Литва, Клайпедский район, Мазуришкесская деревня, улица Версмининкю ( бывшая Мемельская зона…
Дом 6 спален
Bendikai, Литва
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 250,000
Литва, Клайпедский район, деревня Бендикай, улица Вейш Рожеш 12. Продается недавно построенн…
Дом 2 спальни
Bendikai, Литва
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 145,000
Литва, Клайпедский район, деревня Бендикай, улица Вейш Рожеш. Продается недавно построенный …
Дуплекс 3 спальни
Клайпедский район, Литва
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 174,000
Литва, Клайпедский район, деревня Шлапшиле, улица Žvyro ( бывшая Мемельская зона ), уютный, …
Дом 3 спальни
Ginduliai, Литва
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 243,000
Литва, Клайпедский район, Гиндуляй, Пакальнес г. уютный, современный и качественный меблиров…
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