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Литва
Клайпедский уезд
Клайпедское городское самоуправление
Купить недвижимость в Клайпедское городское самоуправление, Литва
Клайпеда
94
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94 объекта найдено
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Дом
Клайпеда, Литва
122 м²
Количество этажей 2
€ 200,000
"«КАК В МОЛИТВЕ» рядом с Клайпедой САЛЛОУ оснащен КОТЕДЖ ! __________________________ Зелена…
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
2 Количество комнат
56 м²
3/3 Этаж
€ 170,000
В ТАМОЖЕННЫХ 2 НОМЕРАХ ВЫСОКАЯ ОБЛАСТЬ И ИЗОБРАЖЕНИЕ В СТАРОМ = = = = = = = = = = <1>…
Квартира 1 комната
Клайпеда, Литва
1 Количество комнат
27 м²
4/4 Этаж
€ 48,500
ДОМ УЖЕ СТРОИТЕЛЬНЫЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН Удобный автомобильный к…
Квартира 1 комната
Клайпеда, Литва
1 Количество комнат
27 м²
3/4 Этаж
€ 49,000
ДОМ УЖЕ СТРОИТЕЛЬНЫЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН Удобный автомобильный к…
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
2 Количество комнат
49 м²
2/2 Этаж
€ 86,000
ПРОДАНО 2 - ИХ НОМЕРА НЕПРАВИЛЬНО С 3 А. РАЗДЕЛ КАРТЫ В тихом месте в северной части города…
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
2 Количество комнат
45 м²
1/5 Этаж
€ 66,800
ПРОДАНО 2 К. BUTAS 45,32 кв.м БЕЛЫЙ PR. возле балтийского пр. кольцо -----------------------…
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
2 Количество комнат
64 м²
8/20 Этаж
€ 148,000
ЦЕНТР КЛИЕНСА, ВСЕ СТАРЫЙ, НА ПИТАЛЬНОЙ КАЧЕСТВЕ ОК, ВЕРТИНГ МЫ ИМЕЕМ МИНИУМ Г. 11, 2-х ДОМ …
Дом
Клайпеда, Литва
140 м²
Количество этажей 2
€ 168,000
Новый Ваш дом в офисе Клайпеды - Восхождение на деревню! Всего за несколько минут до центра …
Дом
Клайпеда, Литва
140 м²
Количество этажей 2
€ 168,000
Новый Ваш дом в офисе Клайпеды - Восхождение на деревню! Всего за несколько минут до центра …
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
2 Количество комнат
68 м²
9/22 Этаж
€ 130,000
ПРОДАЖА 2 - ИХ НОМЕРА ПОКУПАТЕЛИ, ЧТОБЫ БЫТЬ В ЗДАНИИ Продается функциональная двухкомнатна…
Квартира 3 комнаты
Клайпеда, Литва
3 Количество комнат
71 м²
4/9 Этаж
€ 82,800
ПРОДАНО 3 К. BUTAS 71 кв.м Mountainome g. возле реслинга -----------------------------------…
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
2 Количество комнат
42 м²
3/4 Этаж
€ 49,900
ПРОДАНО 2 К. BUTAS 42.17 кв.м Миния г. возле реслинга --------------------------------------…
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
2 Количество комнат
43 м²
1/5 Этаж
€ 82,900
Продается двухкомнатная квартира в Клайпеде, в районе отдыха на улице Миния. Светлая и прос…
Дом
Клайпеда, Литва
65 м²
Количество этажей 1
€ 119,800
"BALL WAY" продается с оборудованным домом площадью 65 кв.м с террасой, 119 800 евро _______…
Дом
Клайпеда, Литва
83 м²
Количество этажей 2
€ 80,000
ДОМ ОЖЕРЕЛЬНЫЙ РАДЖОН 82,87 КВ.М. С 12 А. Я СЕНТЯБРЯ РЕЗЮМЕ! Продается дом с 12-акровым уча…
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
2 Количество комнат
29 м²
1/3 Этаж
€ 119,500
В стране воды и ветра, в Свенсле все свободные души ждут уютного и современного дома. Посмо…
Квартира 3 комнаты
Клайпеда, Литва
3 Количество комнат
58 м²
3/3 Этаж
€ 215,800
In the land of water and wind, in Svencele, all free souls are waiting for a cozy and modern…
Квартира 1 комната
Клайпеда, Литва
1 Количество комнат
29 м²
1/4 Этаж
€ 54,500
СЕКРЕТНЫЙ - ВТОРОЙ ДОМ „ Паданжская долина “ - отличный выбор для первого жилья. Небольшие …
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
2 Количество комнат
43 м²
1/4 Этаж
€ 78,000
СЕКРЕТНЫЙ - ВТОРОЙ ДОМ Удобный автомобильный контакт с центром города и близлежащим шоссе Па…
Квартира 1 комната
Клайпеда, Литва
1 Количество комнат
26 м²
1/4 Этаж
€ 52,500
ВТОРОЙ ДОМ-АНТРАС ЭТАПАС Квартира с 20 кв.м. = = = = = = = = <1 <> G1> <>=…
Квартира 1 комната
Клайпеда, Литва
1 Количество комнат
29 м²
1/4 Этаж
€ 54,500
СЕКРЕТНЫЙ - ВТОРОЙ ДОМ Удобный автомобильный контакт с центром города и близлежащим шоссе Па…
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
2 Количество комнат
43 м²
1/4 Этаж
€ 78,000
СЕКРЕТНЫЙ - ВТОРОЙ ДОМ • МАЛЕНЬКОЕ СОЗДАНИЕ, ТОЛЬКО 4 ВЫСОКИХ; • ТОРГОВЛЯ ТРИ ДОМА В ПРОЕКТ…
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
2 Количество комнат
45 м²
1/5 Этаж
€ 66,800
ПРОДАНО 2 К. BUTAS 45,32 кв.м БЕЛЫЙ PR. возле балтийского пр. кольцо -----------------------…
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
2 Количество комнат
63 м²
29/34 Этаж
€ 157,000
КЛАСС ЦЕНТР, ГАНДРАЛИНЫ, 29 ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ИСКЛЮЧЕНИЙ 63,49 кв.м В ПРОДАЖЕ 29 --------------…
Дом
Клайпеда, Литва
186 м²
Количество этажей 2
€ 320,000
IN THE CLASS, THE OLD SENAMESTIGATION IS SELDED EXCLUSIVE DIZAINER EQUIPMENT 185.87 sq.m HOU…
Дом
Клайпеда, Литва
122 м²
Количество этажей 2
€ 200,000
"HOWS IN THE PRAYER" next to the Klaipeda SELLOW is equipped with COTEDG ! _________________…
Дом
Клайпеда, Литва
349 м²
Количество этажей 2
€ 419,000
ЭТИ ОШИБКИ МОГУТ БЫТЬ ВАШИМИ В КЛАССЕ КЛАССА! Дом идеально подходит для людей, которые хотя…
Квартира 4 комнаты
Клайпеда, Литва
4 Количество комнат
79 м²
5/5 Этаж
€ 74,000
ПРОДАНО 4-HOU ROOMS БЫЛИ СОГЛАСОВАННЫМИ, Клэр Г. Просторная 4-х комнатная квартира на прода…
Квартира 1 комната
Клайпеда, Литва
1 Количество комнат
27 м²
4/4 Этаж
€ 48,500
Удобный автомобильный контакт с центром города и близлежащим шоссе Паланга поможет вам быстр…
Квартира 1 комната
Клайпеда, Литва
1 Количество комнат
27 м²
4/4 Этаж
€ 48,500
Удобный автомобильный контакт с центром города и близлежащим шоссе Паланга поможет вам быстр…
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Параметры недвижимости в Клайпедское городское самоуправление, Литва
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