Литва
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Литве
Новые дома в Литве
Все новостройки в Литве
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Литве
Жилая
Квартира в Литве
Дом в Литве
Земельные участки в Литве
Элитная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Литве
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Литве
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Вилла
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Литва
Алитусский уезд
Дома
Дома в Алитусский уезд, Литва
Алитус
17
Друскининкай
6
Vieciunai
3
Дом
Очистить
60 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По рейтингу
Дом
Алитус, Литва
99 м²
2
€ 42,000
Дом
Алитус, Литва
558 м²
2
€ 167,000
Дом
Silaiciai, Литва
78 м²
1
€ 24,000
Дом
Алитус, Литва
181 м²
2
€ 146,000
Дом
Karliskes, Литва
160 м²
2
€ 289,000
Дом
Алитус, Литва
99 м²
2
€ 42,500
Дом
Алитус, Литва
558 м²
2
€ 167,000
Дом
Лаздияй, Литва
46 м²
1
€ 25,000
Дом
Vainezeris, Литва
64 м²
1
€ 35,000
Дом
Алитус, Литва
451 м²
2
€ 164,900
Дом
Kurnenai, Литва
195 м²
1
€ 219,000
Дом
Kolonistai, Литва
139 м²
1
€ 16,000
Дом
Doskonys, Литва
82 м²
2
€ 99,000
Дом
Ilgai, Литва
181 м²
2
€ 75,000
Дом
Likiskeliai, Литва
160 м²
2
€ 125,500
Дом
Nekrunai, Литва
105 м²
1
€ 25,000
Дом
Kuciunai, Литва
76 м²
2
€ 14,500
Дом
Капчяместис, Литва
80 м²
1
€ 95,000
Дом
Prapuntai, Литва
392 м²
2
€ 290,000
Дом
Алитус, Литва
80 м²
1
€ 160,000
Дом
Alove, Литва
80 м²
1
€ 105,000
Дом
Alytupis, Литва
80 м²
1
€ 115,000
Дом
Алитус, Литва
72 м²
1
€ 55,000
Дом
Алитус, Литва
148 м²
2
€ 145,000
Дом
civonys, Литва
89 м²
2
€ 220,000
Дом
Padvariskiai, Литва
48 м²
1
€ 27,000
Дом
Alytupis, Литва
80 м²
1
€ 120,000
Дом
Azuoliniai, Литва
89 м²
1
€ 30,000
Дом
Gailiunai, Литва
80 м²
1
€ 39,500
Дом
Лаздияй, Литва
128 м²
1
€ 25,000
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в Алитусский уезд, Литва
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты