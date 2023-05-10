Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Алитусский уезд
  4. Дома

Дома в Алитусский уезд, Литва

Алитус
17
Друскининкай
6
Vieciunai
3
60 объектов найдено
Дом в Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
Площадь 99 м²
Количество этажей 2
€ 42,000
Дом в Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
Площадь 558 м²
Количество этажей 2
€ 167,000
Дом в Silaiciai, Литва
Дом
Silaiciai, Литва
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
€ 24,000
Дом в Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
Площадь 181 м²
Количество этажей 2
€ 146,000
Дом в Karliskes, Литва
Дом
Karliskes, Литва
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
€ 289,000
Дом в Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
Площадь 99 м²
Количество этажей 2
€ 42,500
Дом в Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
Площадь 558 м²
Количество этажей 2
€ 167,000
Дом в Лаздияй, Литва
Дом
Лаздияй, Литва
Площадь 46 м²
Количество этажей 1
€ 25,000
Дом в Vainezeris, Литва
Дом
Vainezeris, Литва
Площадь 64 м²
Количество этажей 1
€ 35,000
Дом в Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
Площадь 451 м²
Количество этажей 2
€ 164,900
Дом в Kurnenai, Литва
Дом
Kurnenai, Литва
Площадь 195 м²
Количество этажей 1
€ 219,000
Дом в Kolonistai, Литва
Дом
Kolonistai, Литва
Площадь 139 м²
Количество этажей 1
€ 16,000
Дом в Doskonys, Литва
Дом
Doskonys, Литва
Площадь 82 м²
Количество этажей 2
€ 99,000
Дом в Ilgai, Литва
Дом
Ilgai, Литва
Площадь 181 м²
Количество этажей 2
€ 75,000
Дом в Likiskeliai, Литва
Дом
Likiskeliai, Литва
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
€ 125,500
Дом в Nekrunai, Литва
Дом
Nekrunai, Литва
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
€ 25,000
Дом в Kuciunai, Литва
Дом
Kuciunai, Литва
Площадь 76 м²
Количество этажей 2
€ 14,500
Дом в Капчяместис, Литва
Дом
Капчяместис, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
€ 95,000
Дом в Prapuntai, Литва
Дом
Prapuntai, Литва
Площадь 392 м²
Количество этажей 2
€ 290,000
Дом в Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
€ 160,000
Дом в Alove, Литва
Дом
Alove, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
€ 105,000
Дом в Alytupis, Литва
Дом
Alytupis, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
€ 115,000
Дом в Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
Площадь 72 м²
Количество этажей 1
€ 55,000
Дом в Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
€ 145,000
Дом в civonys, Литва
Дом
civonys, Литва
Площадь 89 м²
Количество этажей 2
€ 220,000
Дом в Padvariskiai, Литва
Дом
Padvariskiai, Литва
Площадь 48 м²
Количество этажей 1
€ 27,000
Дом в Alytupis, Литва
Дом
Alytupis, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
€ 120,000
Дом в Azuoliniai, Литва
Дом
Azuoliniai, Литва
Площадь 89 м²
Количество этажей 1
€ 30,000
Дом в Gailiunai, Литва
Дом
Gailiunai, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
€ 39,500
Дом в Лаздияй, Литва
Дом
Лаздияй, Литва
Площадь 128 м²
Количество этажей 1
€ 25,000

Параметры недвижимости в Алитусский уезд, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти