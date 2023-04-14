Купить квартиру в Тоскана, Италия

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Квартира 2 спальни
Principina a Mare, Италия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
1/2 Этаж
€ 153,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 5 спален
Лукка, Италия
8 Количество комнат
300 м²
3/3 Этаж
€ 500,000
Апартаменты расположены в историческом центре Барги, очаровательном городке в районе Гарфань…
Квартира 3 спальни
Виареджо, Италия
4 Количество комнат
150 м²
€ 600,000
РО-290818. Красивая просторная квартира в городе ВиареджиоКрасивая просторная квартира 150 м…
Квартира 2 спальни
Porto Santo Stefano, Италия
3 Количество комнат
80 м²
€ 200,000
IT-050319. Квартира в Монте Аржентарио ТосканаВ продаже квартира 80 кв.м. на 1 этаже, распол…
Квартира 3 спальни
Гроссето, Италия
4 Количество комнат
230 м²
€ 2,000,000
SG-Ap_Gr_129_ Residence2. Новый апартамент в резиденциальном комплексеРезиденция 4* состоит …
Квартира 1 спальня
Porto Santo Stefano, Италия
2 Количество комнат
70 м²
€ 240,000
IT-050319-1. Квартира в Монте Аржентарио ТосканаВ продаже квартира 70 кв.м. на 3 этаже Распо…
Квартира 1 спальня
Pienza, Италия
2 Количество комнат
44 м²
€ 200,000
IS-190717-2. Прекрасные апартаменты в новом жилом комплексежылой и туристический комплекс, п…
Квартира 3 спальни
Marina di Pietrasanta, Италия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
181 м²
€ 1,500,000
In Tonfano, located in front of the sea, with fantastic sea view and beaches, we offer a sem…
Квартира 2 спальни
Лукка, Италия
172 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
ЛУККА (ТОСКАНА) // 172 КВ М // 2 СПАЛЬНИ // 2 ВАННЫЕ КОМНАТЫ // САД // 2 ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТА …
Квартира 3 спальни
Лукка, Италия
192 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
ЛУККА (ТОСКАНА) // 195 КВ М // 3 СПАЛЬНИ // 3 ВАННЫЕ КОМНАТЫ // САД // 2 ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТА Р…
Квартира 4 комнаты
Тоскана, Италия
4 Количество комнат
90 м²
1 Этаж
€ 320,000
Италия Кастильончелло Апартаменты в новом современном комплексе С…
Квартира
Флоренция, Италия
220 м²
€ 2,500,000
Красивые апартаменты расположены в историческом центре Флоренции, Тоскана. Квартира находит…
Квартира
Флоренция, Италия
2 м²
€ 265,000
Прекрасная квартира располагается на втором этаже старинного здания в самомо центре Флоренц…
Квартира
Флоренция, Италия
2 м²
€ 180,000
Флоренция, апартамент в спокойном районе. Площадь квартиры составляет 70 кв. м, располагаетс…
Квартира
Пиза, Италия
2 м²
€ 135,000
Новые апартаменты находятся в новостройке в городе Рипарбелле, Тоскана. В резеденции есть ба…
Квартира 2 спальни
Пиза, Италия
90 м²
€ 250,000
Симпатичные апартаменты находятся в Монтескудаио, Тоскана. Квартира располагается в типичном…
Квартира 11 спален
Гроссето, Италия
2 500 м²
€ 15,000,000
Прекрасный комплекс расположен в Гроccето, Лацио. Дом состоит из 9 прекрасных апартаментов …
Квартира 5 спален
Флоренция, Италия
420 м²
€ 3,600,000
Роскошный апартамент расположен в самом центре Флоренции, Тоскана. Площадь лофта составляет…
Квартира 3 спальни
Сиена, Италия
250 м²
€ 1,000,000
Красивые апартаменты расположены на первом этаже старинной виллы в Монтепулчиано, Тоскана. В…
Квартира 2 спальни
Флоренция, Италия
125 м²
€ 550,000
Флоренция, потрясающий двухэтажный апартамент. В квартире есть 2 террасы, одна из который 10…
Квартира 3 спальни
Флоренция, Италия
130 м²
€ 390,000
Флоренция, апартамент в зеленом и тихом районе. Площадь квартиры составляет 130 кв. м, она о…
Квартира 2 спальни
Флоренция, Италия
100 м²
€ 355,000
Флоренция, апартамент полностью отремонтированный. В прекрасном районе города, в пешей досту…
Квартира 2 спальни
Пиза, Италия
250 м²
€ 350,000
Пиза, престижный апартамент в историческом здании. Всего в 20 км от аэропорта Пизы, а также …
Квартира 2 спальни
Флоренция, Италия
80 м²
€ 300,000
Флоренция, апартамент в уникальном историческом здании. В здании будет отреставрированы неск…
Квартира 3 спальни
Флоренция, Италия
115 м²
€ 285,000
Флоренция, апартамент в хорошем состоянии и по выгодной цене. Площадь квартиры составляет 11…
Квартира 3 спальни
Флоренция, Италия
95 м²
€ 275,000
Красивый апартамент располагается в престижном районе Флоренции, Тоскана. Квартира оборудова…
Квартира 2 спальни
Флоренция, Италия
90 м²
€ 275,000
Флоренция, апартамент в отличном состоянии по выгодной цене. Квартира располагается на второ…
Квартира 2 спальни
Флоренция, Италия
100 м²
€ 255,000
Флоренция, апартамент с отличным ремонтом. Площадь квартиры составляет 100 кв. м, включено м…
Квартира 2 спальни
Флоренция, Италия
73 м²
€ 215,000
Флоренция, апартамент в последнем этапе строительства. Квартира оснащена независимым отоплен…
Квартира 1 спальня
Флоренция, Италия
50 м²
€ 150,000
Флоренция, прекрасный апартамент с отличным ремонтом. Квартира располагается в хорошем район…
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