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Tremezzina
Жильё в Tremezzina, Италия
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75 объектов найдено
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Квартира 3 спальни
Lenno, Италия
4
1
160 м²
€ 700,000
Вилла 4 спальни
Tremezzo, Италия
5
4
260 м²
€ 970,000
Вилла 4 спальни
Tremezzina, Италия
10
4
360 м²
€ 1,900,000
Квартира 3 спальни
Tremezzina, Италия
5
2
102 м²
€ 560,000
Квартира 3 спальни
Tremezzina, Италия
5
2
102 м²
€ 560,000
Таунхаус 3 спальни
Tremezzina, Италия
10
2
270 м²
€ 600,000
Квартира 3 спальни
Lenno, Италия
4
163 м²
€ 720,000
Вилла 3 спальни
Tremezzo, Италия
4
250 м²
€ 1,800,000
Вилла 5 спален
Tremezzo, Италия
6
350 м²
€ 2,200,000
Вилла 3 спальни
Tremezzo, Италия
4
314 м²
€ 1,250,000
Квартира 1 спальня
Tremezzo, Италия
2
84 м²
€ 270,000
Квартира 2 спальни
Mezzegra, Италия
3
63 м²
€ 335,000
Квартира 2 спальни
Lenno, Италия
3
90 м²
€ 320,000
Квартира 2 спальни
Lenno, Италия
3
69 м²
€ 335,000
Квартира 2 спальни
Lenno, Италия
3
78 м²
€ 280,000
Квартира 2 спальни
Mezzegra, Италия
3
55 м²
€ 285,000
Квартира 2 спальни
Mezzegra, Италия
3
120 м²
€ 390,000
Квартира 2 спальни
Tremezzo, Италия
3
80 м²
€ 305,000
Квартира 2 спальни
Mezzegra, Италия
3
95 м²
€ 320,000
Квартира 2 спальни
Ossuccio, Италия
3
69 м²
€ 355,000
Квартира 2 спальни
Tremezzo, Италия
3
85 м²
€ 349,000
Квартира 2 спальни
Tremezzo, Италия
3
160 м²
€ 800,000
Квартира 1 спальня
Ossuccio, Италия
2
90 м²
€ 230,000
Квартира 2 спальни
Lenno, Италия
3
100 м²
€ 200,000
Квартира 2 спальни
Mezzegra, Италия
3
90 м²
€ 350,000
Квартира 3 спальни
Lenno, Италия
4
150 м²
€ 600,000
Квартира 2 спальни
Lenno, Италия
3
70 м²
€ 212,000
Квартира 2 спальни
Lenno, Италия
3
70 м²
€ 225,000
Вилла 3 спальни
Lenno, Италия
4
250 м²
€ 880,000
Вилла 4 спальни
Tremezzo, Италия
5
350 м²
€ 3,000,000
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Параметры недвижимости в Tremezzina, Италия
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