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Жильё в Tremezzina, Италия

75 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Lenno, Италия
Квартира 3 спальни
Lenno, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
€ 700,000
Вилла 4 спальни в Tremezzo, Италия
Вилла 4 спальни
Tremezzo, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
€ 970,000
Вилла 4 спальни в Tremezzina, Италия
Вилла 4 спальни
Tremezzina, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
€ 1,900,000
Квартира 3 спальни в Tremezzina, Италия
Квартира 3 спальни
Tremezzina, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
€ 560,000
Квартира 3 спальни в Tremezzina, Италия
Квартира 3 спальни
Tremezzina, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
€ 560,000
Таунхаус 3 спальни в Tremezzina, Италия
Таунхаус 3 спальни
Tremezzina, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
€ 600,000
Квартира 3 спальни в Lenno, Италия
Квартира 3 спальни
Lenno, Италия
Комнаты 4
Площадь 163 м²
€ 720,000
Вилла 3 спальни в Tremezzo, Италия
Вилла 3 спальни
Tremezzo, Италия
Комнаты 4
Площадь 250 м²
€ 1,800,000
Вилла 5 спален в Tremezzo, Италия
Вилла 5 спален
Tremezzo, Италия
Комнаты 6
Площадь 350 м²
€ 2,200,000
Вилла 3 спальни в Tremezzo, Италия
Вилла 3 спальни
Tremezzo, Италия
Комнаты 4
Площадь 314 м²
€ 1,250,000
Квартира 1 спальня в Tremezzo, Италия
Квартира 1 спальня
Tremezzo, Италия
Комнаты 2
Площадь 84 м²
€ 270,000
Квартира 2 спальни в Mezzegra, Италия
Квартира 2 спальни
Mezzegra, Италия
Комнаты 3
Площадь 63 м²
€ 335,000
Квартира 2 спальни в Lenno, Италия
Квартира 2 спальни
Lenno, Италия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
€ 320,000
Квартира 2 спальни в Lenno, Италия
Квартира 2 спальни
Lenno, Италия
Комнаты 3
Площадь 69 м²
€ 335,000
Квартира 2 спальни в Lenno, Италия
Квартира 2 спальни
Lenno, Италия
Комнаты 3
Площадь 78 м²
€ 280,000
Квартира 2 спальни в Mezzegra, Италия
Квартира 2 спальни
Mezzegra, Италия
Комнаты 3
Площадь 55 м²
€ 285,000
Квартира 2 спальни в Mezzegra, Италия
Квартира 2 спальни
Mezzegra, Италия
Комнаты 3
Площадь 120 м²
€ 390,000
Квартира 2 спальни в Tremezzo, Италия
Квартира 2 спальни
Tremezzo, Италия
Комнаты 3
Площадь 80 м²
€ 305,000
Квартира 2 спальни в Mezzegra, Италия
Квартира 2 спальни
Mezzegra, Италия
Комнаты 3
Площадь 95 м²
€ 320,000
Квартира 2 спальни в Ossuccio, Италия
Квартира 2 спальни
Ossuccio, Италия
Комнаты 3
Площадь 69 м²
€ 355,000
Квартира 2 спальни в Tremezzo, Италия
Квартира 2 спальни
Tremezzo, Италия
Комнаты 3
Площадь 85 м²
€ 349,000
Квартира 2 спальни в Tremezzo, Италия
Квартира 2 спальни
Tremezzo, Италия
Комнаты 3
Площадь 160 м²
€ 800,000
Квартира 1 спальня в Ossuccio, Италия
Квартира 1 спальня
Ossuccio, Италия
Комнаты 2
Площадь 90 м²
€ 230,000
Квартира 2 спальни в Lenno, Италия
Квартира 2 спальни
Lenno, Италия
Комнаты 3
Площадь 100 м²
€ 200,000
Квартира 2 спальни в Mezzegra, Италия
Квартира 2 спальни
Mezzegra, Италия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
€ 350,000
Квартира 3 спальни в Lenno, Италия
Квартира 3 спальни
Lenno, Италия
Комнаты 4
Площадь 150 м²
€ 600,000
Квартира 2 спальни в Lenno, Италия
Квартира 2 спальни
Lenno, Италия
Комнаты 3
Площадь 70 м²
€ 212,000
Квартира 2 спальни в Lenno, Италия
Квартира 2 спальни
Lenno, Италия
Комнаты 3
Площадь 70 м²
€ 225,000
Вилла 3 спальни в Lenno, Италия
Вилла 3 спальни
Lenno, Италия
Комнаты 4
Площадь 250 м²
€ 880,000
Вилла 4 спальни в Tremezzo, Италия
Вилла 4 спальни
Tremezzo, Италия
Комнаты 5
Площадь 350 м²
€ 3,000,000

Параметры недвижимости в Tremezzina, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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