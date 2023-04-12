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Купить квартира-студия в Италии

Ломбардия
2
Бергамо
1
Брешиа
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2 объекта найдено
Студия 1 комнатав Moniga del Garda, Италия
Студия 1 комната
Moniga del Garda, Италия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м²
€ 170,000
В известном комплексе Garda Golf в Сойано, Garda Haus Padenghe предлагает на продажу очарова…
Студия 1 спальняв Cavernago, Италия
Студия 1 спальня
Cavernago, Италия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 120,000
Студия 50 кв.м в историческом центре города, у подножия замка, в 150 м от набережной. Кварти…

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