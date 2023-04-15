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Купить вилла в Рим, Италия

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8 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Рим, Италия
Вилла 4 спальни
Рим, Италия
5 Количество комнат 330 м²
€ 790,000
LD-0204. Элитный дом возле озера Браччано, недалеко от РимаЭлитный дом возле озера Браччано,…
Вилла 4 спальнив Рим, Италия
Вилла 4 спальни
Рим, Италия
5 Количество комнат 600 м²
€ 6,500,000
VB-VILROMA. Очаровательная вилла в РимеОчаровательная вилла 600 кв.м. с садом 400 кв.м., рас…
Вилла 5 спаленв Рим, Италия
Вилла 5 спален
Рим, Италия
6 Количество комнат 750 м²
€ 2,400,000
IT-180618-1. Вилла в Риме. ИталияВ престижном  районе EUR (на юге Рима) продается  …
Вилла 1 спальняв Рим, Италия
Вилла 1 спальня
Рим, Италия
2 Количество комнат 180 м²
€ 690,000
IT-260319. Двухуровневая вилла 180м2. с очаровательной террасойВ престижном парке для гольфа…
Вилла 4 спальнив Рим, Италия
Вилла 4 спальни
Рим, Италия
5 Количество комнат 360 м²
€ 1,800,000
AG-160316. BИЛЛА НА УЛИЦЕ АППИА АНТИКА, РИМПредлагаемая вилла находится в одной из самых пре…
Вилла 4 спальнив Рим, Италия
Вилла 4 спальни
Рим, Италия
5 Количество комнат 300 м²
€ 800,000
AG-160316-2. BИЛЛА В ТРЕВИНЬЯНО РОМАНО, PИМПредлагаемая вилла находится в Трeвиньяно, живопи…
Вилла 3 спальнив Axa, Италия
Вилла 3 спальни
Axa, Италия
2 ванных комнат 250 м²
€ 700,000
Продается отдельно стоящая вилла в Инфернетто, Риме, в закрытом поселке на 20 вилл. Площадь …
Вилла 4 спальнив Рим, Италия
Вилла 4 спальни
Рим, Италия
4 ванных комнат 500 м²
€ 2,500,000
Продается элегантная вилла, окруженная огромным парком с бассейном, в 20 минутах езды от цен…

Параметры недвижимости в Рим, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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