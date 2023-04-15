Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Италии
Новые дома в Италии
Все новостройки в Италии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Италии
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Италии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Лацио
Roma Capitale
Рим
Виллы
Купить вилла в Рим, Италия
Вилла
Очистить
8 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Вилла 4 спальни
Рим, Италия
5 Количество комнат
330 м²
€ 790,000
LD-0204. Элитный дом возле озера Браччано, недалеко от РимаЭлитный дом возле озера Браччано,…
Вилла 4 спальни
Рим, Италия
5 Количество комнат
600 м²
€ 6,500,000
VB-VILROMA. Очаровательная вилла в РимеОчаровательная вилла 600 кв.м. с садом 400 кв.м., рас…
Вилла 5 спален
Рим, Италия
6 Количество комнат
750 м²
€ 2,400,000
IT-180618-1. Вилла в Риме. ИталияВ престижном районе EUR (на юге Рима) продается …
Вилла 1 спальня
Рим, Италия
2 Количество комнат
180 м²
€ 690,000
IT-260319. Двухуровневая вилла 180м2. с очаровательной террасойВ престижном парке для гольфа…
Вилла 4 спальни
Рим, Италия
5 Количество комнат
360 м²
€ 1,800,000
AG-160316. BИЛЛА НА УЛИЦЕ АППИА АНТИКА, РИМПредлагаемая вилла находится в одной из самых пре…
Вилла 4 спальни
Рим, Италия
5 Количество комнат
300 м²
€ 800,000
AG-160316-2. BИЛЛА В ТРЕВИНЬЯНО РОМАНО, PИМПредлагаемая вилла находится в Трeвиньяно, живопи…
Вилла 3 спальни
Axa, Италия
2 ванных комнат
250 м²
€ 700,000
Продается отдельно стоящая вилла в Инфернетто, Риме, в закрытом поселке на 20 вилл. Площадь …
Вилла 4 спальни
Рим, Италия
4 ванных комнат
500 м²
€ 2,500,000
Продается элегантная вилла, окруженная огромным парком с бассейном, в 20 минутах езды от цен…
Параметры недвижимости в Рим, Италия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты