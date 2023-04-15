Купить квартиру в Бергамо, Италия

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27 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Albano Sant Alessandro, Италия
3 Количество комнат
108 м²
€ 283,956
PO-A242. Апартаменты (продажа) » Италия » Лобардия » Альбано-Сант'АлессандроМансарда на 4 эт…
Квартира 2 спальни
Cavernago, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 119,000
Квартиры в новом кондоминиуме в Дезенцано. Здание расположено в тихом жилом районе в трёх ми…
Пентхаус 4 спальни
Cavernago, Италия
5 ванных комнат
250 м²
€ 1,600,000
Эксклюзивный пентхаус -дуплекс, расположенный в центре Дезенцано дель Гарда. Жилая площадь 2…
Квартира 2 спальни
Cavernago, Италия
2 ванных комнат
73 м²
€ 240,000
Квартира на втором этаже нового жилого комплекса в Тосколано Мадерно. Дом расположен в центр…
Квартира 1 спальня
Cavernago, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
55 м²
€ 170,000
Новая, полностью меблированная квартира, в небольшой резиденции с бассейном в Манерба дель Г…
Квартира 3 спальни
Cavernago, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
€ 1,400,000
Четырёхкомнатная квартира в новом элитном особняке, на берегу озера. Расположена на на перво…
Квартира 2 спальни
Cavernago, Италия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 274,000
Предлагаем квартиру, в закрытой резиденции состоящей всего из 14 жилых единиц, в окружении п…
Студия 1 спальня
Cavernago, Италия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 120,000
Студия 50 кв.м в историческом центре города, у подножия замка, в 150 м от набережной. Кварти…
Квартира 1 спальня
Cavernago, Италия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 309,000
Двухкомнатная квартира 80 кв.м, в комфортабельной резиденции в Дезенцано дель Гарда. Простор…
Квартира 2 спальни
Cavernago, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
85 м²
€ 330,000
Квартира-дуплекс в новой резиденции, расположенной напротив гольф клуба в 1 км от центра Бор…
Квартира 1 спальня
Cavernago, Италия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 250,000
Квартира расположеная рядом с центром города, в 650 метрах от лыжного подъемника. Второй эта…
Квартира 2 спальни
Cavernago, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
€ 570,000
Комфортабельные квартиры в новой резиденции с бассейном в Тосколано-Мадерно. Комплекс состо…
Квартира 2 спальни
Cavernago, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
€ 595,000
Шикарная квартира в престижной резиденции с бассейном и частным причалом, расположенной на п…
Квартира 2 спальни
Cavernago, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
112 м²
€ 254,000
Квартиры в новой резиденции с бассейном в Тосколано Мадерно. Здание расположено недалеко от…
Пентхаус 3 спальни
Cavernago, Италия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
200 м²
€ 1,200,000
Пентхаус на последнем, шестом, этаже здания расположенного в центре Бергамо. Жилая площадь …
Пентхаус 3 спальни
Cavernago, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
115 м²
€ 650,000
Пентхаус в небольшом кондоминиуме с бассейном, расположеном в двух шагах от озера. Третий, м…
Квартира 3 спальни
Cavernago, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
108 м²
€ 325,000
Квартира-дуплекс в небольшом туристическом комплексе с бассейном в 200 м от озера в Манерба-…
Квартира 2 спальни
Cavernago, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
78 м²
€ 280,000
Расположена в элитной резиденции рядом с гольф клубом. Квартира находится на первом этаже, …
Квартира 2 спальни
Cavernago, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
€ 185,000
Квартира в туристической резиденции "ATOLLO UNO" в Манерба-дель-Гарда Расположена на втором…
Квартира 2 спальни
Cavernago, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
90 м²
€ 280,000
Трёхкомнатная квартира-дуплекс, расположенная в комфортабельной резиденции в 100 м от озера …
Квартира 2 спальни
Cavernago, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
112 м²
€ 270,000
Квартира с отдельным входом, в закрытой комфортабельной резиденции, расположенной на берегу …
Пентхаус 3 спальни
Cavernago, Италия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
€ 1,600,000
Шикарный пентхаус-дуплекс 195 кв м, на 3-м этаже с лифтом. Расположен в историческом здании …
Квартира 1 спальня
Cavernago, Италия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 165,000
Симпатичная квартира в небольшой резиденции из четырёх жилых единиц, расположенной в 100 мет…
Квартира 2 спальни
Cavernago, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
€ 850,000
Квартира в элитной, охраняемой резиденции, расположенной в престижном районе, на первой лини…
Квартира 1 спальня
Cavernago, Италия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 90,000
Квартира-студия в закрытой комфортабельной резиденции в Гардоне Ривьера. Площадь 45 кв.м: п…
Квартира 2 спальни
Cavernago, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
102 м²
€ 563,000
Квартира в жлитной резиденции с бассейном. Расположена на втором этаже. Жилая площадь 102 к…
Пентхаус 3 спальни
Cavernago, Италия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
322 м²
€ 912,000
Предлагаем на продажу шикарный пентхаус-дуплекс в комфортабельной закрытой резиденции в Гард…
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