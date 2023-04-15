Купить недвижимость в Бергамо, Италия

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65 объектов найдено
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Вилла 5 спален
Бергамо, Италия
6 Количество комнат
900 м²
€ 4,500,000
VB-11102. Вилла Fray в центре БергамоБергамо, в двух минутах от исторического центра, шикарн…
Квартира 2 спальни
Albano Sant Alessandro, Италия
3 Количество комнат
108 м²
€ 283,956
PO-A242. Апартаменты (продажа) » Италия » Лобардия » Альбано-Сант'АлессандроМансарда на 4 эт…
Вилла
Cavernago, Италия
250 м²
Цена по запросу
Строящаяся современная вилла в Паденге суль Гарда. Два этажа общей площадью 250 кв.м, прос…
Вилла 4 спальни
Cavernago, Италия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
246 м²
Цена по запросу
Вилла с чудесным видом на залив Сало. Расположена в тихом элитном районе в 20 метрах от пляж…
Вилла 4 спальни
Cavernago, Италия
6 Количество комнат
4 ванных комнат
300 м²
Цена по запросу
Вилла с жилой площадью в 300 кв.м окружена прекрасным парком в 4000 кв.м , из окон и терасс …
Вилла 5 спален
Cavernago, Италия
7 ванных комнат
600 м²
Цена по запросу
Шикарный особняк окружённый старинным парком 8000 кв.м с бассейном с эффектом морской воды и…
Дом
Cavernago, Италия
1 094 м²
Цена по запросу
Одна из самых крупных усадеб на побережье озера Гарда. Вилла в окружении векового парка, пл…
Вилла 3 спальни
Cavernago, Италия
5 Количество комнат
5 ванных комнат
340 м²
Цена по запросу
Вилла с потрясающим видом на озеро, построенная на месте старинного лимонария в Гардоне Ривь…
Вилла 5 спален
Cavernago, Италия
8 Количество комнат
6 ванных комнат
450 м²
Цена по запросу
Вилла с парком 7000 кв м и видом на озеро. Собственность включает центральное здание 209 кв.…
Вилла 4 спальни
Cavernago, Италия
4 ванных комнат
440 м²
€ 880,000
Вилла с бассейном и панорамным видом на озеро в Сойано дель Лаго. Расположена на участке 100…
Квартира 2 спальни
Cavernago, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 119,000
Квартиры в новом кондоминиуме в Дезенцано. Здание расположено в тихом жилом районе в трёх ми…
Вилла
Cavernago, Италия
380 м²
€ 1,150,000
Эксклюзивная вилла в стадии завершения строительства с панорамным видом на озеро Гарда. Нахо…
Пентхаус 4 спальни
Cavernago, Италия
5 ванных комнат
250 м²
€ 1,600,000
Эксклюзивный пентхаус -дуплекс, расположенный в центре Дезенцано дель Гарда. Жилая площадь 2…
Квартира 2 спальни
Cavernago, Италия
2 ванных комнат
73 м²
€ 240,000
Квартира на втором этаже нового жилого комплекса в Тосколано Мадерно. Дом расположен в центр…
Вилла 6 спален
Cavernago, Италия
8 Количество комнат
4 ванных комнат
240 м²
€ 1,550,000
Двухэтажная вилла с потрясающим видом на озеро в Тосколано Мадерно. Жилая площадь 240 кв.м, …
Дом
Cavernago, Италия
60 000 м²
€ 5,000,000
Редкая возможность! Плоский участок 6 Га, с панорамным видом на Гарду. Расположен на холме в…
Вилла 3 спальни
Cavernago, Италия
3 ванных комнат
200 м²
€ 475,000
Вилла с уникальной панорамой, является частью комплекса состоящего из двух знаний. Жилая пл…
Вилла 4 спальни
Cavernago, Италия
3 ванных комнат
300 м²
€ 820,000
Современная вилла, оригинальной планировки в пригороде Дезенцано. Расположена в престижн…
Вилла 2 спальни
Cavernago, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
270 м²
€ 830,000
Элегантная вилла с большим садом в Монига дель Гарда. Площадь 270 кв.м первый этаж: больш…
Вилла 4 спальни
Cavernago, Италия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
288 м²
€ 800,000
Элегантная вилла в Паденге суль Гарда. Расположена на холме, в престижной жилой зоне. Общая…
Квартира 1 спальня
Cavernago, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
55 м²
€ 170,000
Новая, полностью меблированная квартира, в небольшой резиденции с бассейном в Манерба дель Г…
Вилла 3 спальни
Cavernago, Италия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
280 м²
€ 480,000
Коттеджи в закрытой резиденции, расположенной в 250 метрах от озера. Жилая площадь расположе…
Вилла 3 спальни
Cavernago, Италия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
€ 370,000
Коттеджи расположенные на территории закрытой резиденции в Манерба дель Гарда. На первом эт…
Квартира 3 спальни
Cavernago, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
€ 1,400,000
Четырёхкомнатная квартира в новом элитном особняке, на берегу озера. Расположена на на перво…
Вилла 2 спальни
Cavernago, Италия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
140 м²
€ 320,000
Двухквартирные коттетжи в Манерба дель Гарда. Жилая плошадь 140 кв.м, расположена на трёх у…
Вилла 3 спальни
Cavernago, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 430,000
Коттедж расположенный в небольшой туристическом комплексе в Манерба дель Гарда. Жилая площа…
Квартира 2 спальни
Cavernago, Италия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 274,000
Предлагаем квартиру, в закрытой резиденции состоящей всего из 14 жилых единиц, в окружении п…
Вилла 3 спальни
Cavernago, Италия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
250 м²
€ 850,000
Полностью меблированная вилла расположенная в элегантном жилом квартиле в Лонато дель Гарда.…
Таунхаус 4 спальни
Cavernago, Италия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
€ 750,000
Таунхаус с трёх сторон окружённый садом 500 кв.м. Очень спокойная жилая зона, расстояние до…
Вилла 4 спальни
Cavernago, Италия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
230 м²
€ 2,700,000
В самом престижном месте на озере Гарда - внутри крепостных стен в Сирмионе, продаётся вилл…
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