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30 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
Cianciana, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
124 м²
€ 69,000
ОБЛАСТЬ: Новая зона - АДРЕС: Via Toscanini & ndash; Cianciana (Ag) НОМЕРА: 5, плюс кухня + в…
Квартира 3 спальни
Cianciana, Италия
2 ванных комнат
149 м²
€ 150,000
Апартаменты на втором и третьем этажах в историческом центре города Чианчиана в Салите Регин…
Квартира 2 спальни
Cianciana, Италия
1 ванных комнат
90 м²
€ 99,000
Квартира с панорамным видом на море недалеко от пляжа Торре Макауда (AG). Квартира занимает …
Квартира 2 спальни
Шакка, Италия
1 ванных комнат
75 м²
€ 74,000
Квартира с панорамным видом на море недалеко от пляжа Торре Макауда (AG). Квартира занимает …
Квартира 2 спальни
Cianciana, Италия
1 ванных комнат
70 м²
€ 19,500
&NBSP; Квартира на & NBSP; второй этаж, внутри он состоит из гостиной, кухни, двух спален и …
Квартира 3 спальни
Cianciana, Италия
2 ванных комнат
100 м²
€ 25,000
Панорамная квартира расположена на втором этаже на Виа Салита Санто Ла Корте. Состоит из чет…
Квартира 3 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
2 ванных комнат
140 м²
€ 89,000
Panoramic Apt located in Via Lorenzo Panepinto/Piazza Orologio (Bivona) on the 4th floo…
Квартира 3 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
2 ванных комнат
150 м²
€ 89,000
Панорамный апт расположен на Виа Лоренцо Панепинто / Пьяцца Орологио ( Бивона ) на 4 этаже, …
Квартира 2 спальни
Cianciana, Италия
1 ванных комнат
135 м²
€ 80,000
Панорамная квартира на первом этаже на главной площади города - Корсо Витторио Эмануэле. Ква…
Квартира 2 спальни
Cianciana, Италия
1 ванных комнат
128 м²
€ 110,000
Панорамная квартира расположена на Виа Верга на втором этаже, все хорошо закончено. Состоит …
Квартира 4 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
2 ванных комнат
220 м²
€ 190,000
Квартира на главной площади Алессандрии, Виа Рома, расположена на втором этаже и занимает пл…
Квартира 2 спальни
Cianciana, Италия
1 ванных комнат
100 м²
€ 100,000
Ground floor composed of two bedrooms , one bathroom ,a large utility room, a living room, a…
Квартира 2 спальни
Cianciana, Италия
1 ванных комнат
120 м²
€ 70,000
Второй этаж состоит из двух спален, ванной комнаты, кухни, прихожей, гостиной. На третьем эт…
Квартира 2 спальни
Cianciana, Италия
1 ванных комнат
139 м²
€ 59,000
Нижний цокольный этаж состоит из склада около 69 кв.м. На первом этаже находится квартира, к…
Квартира 3 спальни
Cianciana, Италия
2 ванных комнат
€ 80,000
Квартира на втором этаже расположена в Corso Vittorio Emanuele, площадью около 110 кв . Сост…
Квартира 2 спальни
Cianciana, Италия
2 ванных комнат
110 м²
€ 25,000
Квартира расположена на втором этаже на углу улиц Виа Рома и Салита Конвенто, площадь которы…
Квартира 2 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
1 ванных комнат
70 м²
€ 44,000
Квартира на втором этаже на главной улице Санто Стефано Кискина, которая занимает площадь ок…
Квартира 1 спальня
Bivona, Италия
2 ванных комнат
52 м²
€ 30,000
Квартира на первом этаже состоит из двух комнат плюс ванная комната площадью 26 кв. Внутри м…
Квартира 3 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
2 ванных комнат
140 м²
€ 89,000
Panoramic Apt located in Via Lorenzo Panepinto/Piazza Orologio (Bivona) on the 4th floo…
Квартира 2 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
2 ванных комнат
150 м²
€ 89,000
Панорамный апт расположен на Виа Лоренцо Панепинто / Пьяцца Орологио ( Бивона ) на 4 этаже, …
Квартира 3 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
2 ванных комнат
140 м²
€ 69,000
Панорамная квартира расположена на Виа Порта Палермо ( Бивона ) на пятом этаже и обслуживает…
Квартира 1 спальня
Alessandria della Rocca, Италия
2 ванных комнат
€ 30,000
Квартира на первом этаже состоит из двух комнат плюс ванная комната площадью 26 кв. Внутри м…
Квартира 1 спальня
Cianciana, Италия
1 ванных комнат
40 м²
€ 15,000
Квартира в хорошем состоянии в самом сердце исторического города Агридженто на Виа Эссенето,…
Квартира 3 спальни
Cianciana, Италия
1 ванных комнат
110 м²
€ 69,000
Квартира расположена на втором этаже в Corso Cinquemani Arcuri в пригороде Zona Espansione г…
Квартира 2 спальни
Cianciana, Италия
1 ванных комнат
90 м²
€ 54,000
Панорамный чердак расположен на третьем этаже в Corso Cinquemani Arcuri в пригороде Zona Esp…
Квартира 2 спальни
Cianciana, Италия
1 ванных комнат
€ 79,000
Панорамная квартира полностью отделана и меблирована, расположена на втором этаже в зоне рас…
Квартира 3 спальни
Cianciana, Италия
2 ванных комнат
€ 80,000
Квартира в Corso Cinquemani Arcuri, Cianciana (AG) расположена на первом этаже, втором этаже…
Квартира 1 спальня
Cianciana, Италия
1 ванных комнат
€ 64,000
Квартира расположена на втором этаже в Corso Cinquemani Arcuri (Cianciana AG), которая заним…
Квартира 4 спальни
Cianciana, Италия
2 ванных комнат
120 м²
€ 79,000
Квартира расположена на мезонине, все отделано гаражом. Квартира занимает площадь около 120 …
Квартира 2 спальни
Bivona, Италия
2 ванных комнат
140 м²
€ 69,000
Панорамная квартира расположена на Виа Порта Палермо ( Бивона ) на пятом этаже и обслуживает…
Параметры недвижимости в Агридженто, Италия
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