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Израиль
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Квартиры в Тель-Авив, Израиль
Квартира
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36 объектов найдено
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Пентхаус 4 спальни
Тель-Авив, Израиль
4 ванных комнат
467 м²
€ 15,656,992
Magnificent, luxury and full- sea-view penthouse for sale with 3 balconies and private rooft…
Квартира 2 спальни
Тель-Авив, Израиль
1 ванных комнат
63 м²
€ 947,343
Продается квартира в здании, которое подвергается городскому обновлению и реконструкции - бу…
Пентхаус 5 спален
Тель-Авив, Израиль
4 ванных комнат
575 м²
€ 10,718,506
Собственный кусочек истории Тель-Авива. Ультра-роскошный бутик-проект на продажу в Тель-…
Квартира 1 спальня
Тель-Авив, Израиль
1 ванных комнат
48 м²
€ 767,717
НОВЫЙ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК – 2 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КВАРТИРЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ В СЕРДЦЕ TEL-AVIV …
Квартира 1 спальня
Тель-Авив, Израиль
1 ванных комнат
65 м²
€ 1,119,587
Собственный кусочек истории Тель-Авива. Ультра-роскошный бутик-проект на …
Пентхаус 5 спален
Тель-Авив, Израиль
4 ванных комнат
310 м²
€ 7,874,018
Эксклюзивный новый листинг Великолепный, роскошный, совершенно новый пентхаус на продажу …
Пентхаус 4 спальни
Тель-Авив, Израиль
3 ванных комнат
269 м²
€ 7,874,018
Не упустите эту уникальную возможность приобрести один из самых редких пентхаусов Тель-Авива…
Квартира 4 спальни
Тель-Авив, Израиль
4 ванных комнат
272 м²
€ 7,185,041
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ НОВОЕ РОСКОШНОЕ БУТИКОВОЕ ЗДАНИЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ В TEL-AVIV – Роскошный …
Квартира 4 спальни
Тель-Авив, Израиль
3 ванных комнат
162 м²
€ 2,391,733
Прекрасная квартира для продажи в востребованных Голубых Башнях с видом на море и в нескольк…
Квартира 1 спальня
Тель-Авив, Израиль
1 ванных комнат
60 м²
€ 1,210,630
Новый, невероятный проект для продажи на знаменитой улице Монтефиоре, рядом с Алленби, котор…
Квартира 1 спальня
Тель-Авив, Израиль
1 ванных комнат
44 м²
€ 848,671
Прекрасные апартаменты на продажу в новом комплексе в самом сердце Флорентина недалеко от зн…
Пентхаус 4 спальни
Тель-Авив, Израиль
4 ванных комнат
331 м²
Цена по запросу
Самый великолепный пентхаус на продажу на бульваре Ротшильдов в новом здании, возможно, само…
Квартира 1 спальня
Тель-Авив, Израиль
1 ванных комнат
28 м²
Цена по запросу
Невероятный, роскошный, элитный и царственный пентхаус со всеми удобствами, которые можно на…
Квартира 2 спальни
Тель-Авив, Израиль
2 ванных комнат
114 м²
Цена по запросу
Продается пентхаус на популярном севере Тель-Авива, расположенный на тихой, востребованной и…
Пентхаус 6 спален
Тель-Авив, Израиль
4 ванных комнат
269 м²
Цена по запросу
Пентхаус на продажу в самом сердце Тель-Авива, прямо возле театра Бима, в новом проекте, кот…
Пентхаус 5 спален
Тель-Авив, Израиль
3 ванных комнат
196 м²
Цена по запросу
В престижном здании, расположенном на холме в самом сердце района Герцлия Б, продается редка…
Квартира 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
2 ванных комнат
78 м²
Цена по запросу
Совершенно новый ультра-роскошный проект в Норд-Тель-Авиве - этот уровень роскоши никогда не…
Квартира 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
3 ванных комнат
500 м²
Цена по запросу
Продается великолепная квартира в саду с невероятным видом на море, расположенная прямо на н…
Пентхаус 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
3 ванных комнат
271 м²
Цена по запросу
Идет роскошный бутик-проект - 2 здания с совместным лобби и лучшими отделками, которые плани…
Квартира 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
3 ванных комнат
221 м²
Цена по запросу
Идет роскошный бутик-проект - 2 здания с совместным лобби и лучшими отделками, которые плани…
Квартира 4 спальни
Тель-Авив, Израиль
4 ванных комнат
300 м²
Цена по запросу
Разнообразные потрясающие апартаменты на продажу в роскошном здании + в Яффо от известного а…
Квартира 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
3 ванных комнат
269 м²
Цена по запросу
Не упустите эту уникальную возможность приобрести один из самых редких пентхаусов Тель-Авива…
Квартира 2 спальни
Тель-Авив, Израиль
2 ванных комнат
74 м²
Цена по запросу
Рядом с пасторальным районом Неве Цедек и в нескольких минутах ходьбы от пляжа Тель-Авива бы…
Квартира 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
2 ванных комнат
197 м²
Цена по запросу
В строительстве на море строится красивая 24-этажная башня с потрясающим видом на море и удо…
Пентхаус 6 спален
Тель-Авив, Израиль
5 ванных комнат
497 м²
Цена по запросу
В стадии строительства, красивая 24-этажная башня строится на море - с потрясающим видом на …
Пентхаус 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
2 ванных комнат
197 м²
Цена по запросу
New penthouse for sale with parking and an amazing sea-view terrace, at the port of Jaffa wi…
Пентхаус 6 спален
Тель-Авив, Израиль
5 ванных комнат
1 360 м²
Цена по запросу
Новый пентхаус в новой ультра-роскошной башне прямо у моря с 180 видами на море и видом на г…
Пентхаус 1 спальня
Тель-Авив, Израиль
2 ванных комнат
265 м²
Цена по запросу
Прямо сидя на великолепной набережной Тель-Авива, великолепный, светлый и частный пентхаус н…
Пентхаус 6 спален
Тель-Авив, Израиль
4 ванных комнат
550 м²
Цена по запросу
Magnificent penthouse for sale in Jaffa, built first line to the sea- 70 meters from the wat…
Квартира 6 спален
Тель-Авив, Израиль
6 ванных комнат
509 м²
Цена по запросу
Великолепные квартиры на продажу в высотной башне 26 этажей - с 58 квартирами, все по самым …
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