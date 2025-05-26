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Квартиры с террасой в Тель-Авиве, Израиль

Тель-Авив
109
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15 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Тель-Авив, Израиль
Квартира 2 спальни
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Located in the heart of Tel-Aviv next to the famous Rothschild Boulevard- surrounded by the …
$1,63 млн
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Квартира 1 спальня в Тель-Авив, Израиль
Квартира 1 спальня
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Located in North Tel-Aviv in the Yehuda Maccabi neighborhood very close to the famous Hayark…
$1,05 млн
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 217 м²
Gorgeous new high-end boutique development, scheduled to finish 2026/2027, for sale in Ramat…
$2,65 млн
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Квартира 1 спальня в Тель-Авив, Израиль
Квартира 1 спальня
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
New, incredible project for sale on the famous Montefiore Street, right next to Allenby- whi…
$1,30 млн
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
A stunning 5-room penthouse in Ramat Aviv near the sea – a prestigious neighborhood surround…
$2,25 млн
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Квартира 2 спальни в Тель-Авив, Израиль
Квартира 2 спальни
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Luxury apartment for sale with an amazing, unobstructed sea view, in one of the most sought …
$4,11 млн
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Located in the heart of Tel-Aviv next to the famous Rothschild Boulevard- surrounded by the …
$5,57 млн
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Квартира 1 спальня в Тель-Авив, Израиль
Квартира 1 спальня
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
​  Own a piece of Tel-Aviv’s history.  Ultra-luxurious boutique project for sale in Te…
$1,21 млн
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 436 м²
Located in North Tel-Aviv in the Yehuda Maccabi neighborhood very close to the famous Hayark…
$9,28 млн
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Квартира 4 спальни в Тель-Авив, Израиль
Квартира 4 спальни
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 272 м²
EXCLUSIVE NEW LUXURY BOUTIQUE BUILDING FOR SALE IN TEL-AVIV –  Luxury boutique project fo…
$7,74 млн
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Exclusive listing for sale High above, spanning half a floor of the penthouse floors in …
$11,14 млн
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
New penthouse for sale with parking and an amazing sea-view terrace, at the port of Jaffa wi…
Цена по запросу
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Квартира 4 спальни в Тель-Авив, Израиль
Квартира 4 спальни
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 404 м²
Luxury apartment build to the highest possible standards with the best finishes, on a high f…
$9,81 млн
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 575 м²
Own a piece of Tel-Aviv’s history. Ultra-luxurious boutique project for sale in Tel-Aviv…
$11,55 млн
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Luxury duplex penthouse for sale in Kerem Hateimanim (Yemenite Quarter) For Sale on Malan St…
$3,45 млн
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Типы недвижимости в Тель-Авиве

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Тель-Авиве, Израиль

с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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