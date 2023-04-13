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Купить недвижимость в медье Зала, Венгрия

Keszthelyi jaras
364
Zalaegerszegi jaras
245
Надьканижаский яраш
243
Zalaszentgroti jaras
166
Залаэгерсег
158
Надьканижа
131
Хевиз
95
Кестхей
68
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1 100 объектов найдено
Дом 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м²
€ 88,672
Квартира 3 комнатыв Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м²
€ 138,884
Квартира 2 комнатыв Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м²
€ 81,461
Квартира 2 комнатыв Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 79,859
Дом 3 комнатыв Kerkateskand, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kerkateskand, Венгрия
3 Количество комнат 85 м²
€ 46,740
Дом 2 комнатыв Бечвёльдье, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бечвёльдье, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 66,771
Дом 1 комнатав Petohenye, Венгрия
Дом 1 комната
Petohenye, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м²
€ 23,504
Квартира 1 комнатав Kehidakustany, Венгрия
Квартира 1 комната
Kehidakustany, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 28 м²
€ 42,467
Дом 1 комнатав Заласентгрот, Венгрия
Дом 1 комната
Заласентгрот, Венгрия
1 Количество комнат 26 м²
€ 7,986
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 77,455
Дом 3 комнатыв Пёлёшке, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пёлёшке, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 86 м²
€ 80,126
Дом 2 комнатыв Пёлёшке, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пёлёшке, Венгрия
2 Количество комнат 55 м²
€ 13,354
Дом 8 комнатв Alsopahok, Венгрия
Дом 8 комнат
Alsopahok, Венгрия
8 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м²
€ 240,110
Квартира 3 комнатыв Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 79,859
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 57,423
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 57,423
Квартира 3 комнатыв Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 81,461
Квартира 1 комнатав Zalakaros, Венгрия
Квартира 1 комната
Zalakaros, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м²
€ 75,852
Дом 3 комнатыв Kemendollar, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kemendollar, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 42,707
Дом 4 комнатыв Заласентгрот, Венгрия
Дом 4 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 130,605
Дом 3 комнатыв Gyenesdias, Венгрия
Дом 3 комнаты
Gyenesdias, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 224,325
Дом 4 комнатыв Poeloeskefo, Венгрия
Дом 4 комнаты
Poeloeskefo, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 115 м²
€ 57,423
Дом 3 комнатыв Orosztony, Венгрия
Дом 3 комнаты
Orosztony, Венгрия
3 Количество комнат 31 м²
€ 18,429
Квартира 5 комнатв Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 5 комнат
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 122 м²
€ 154,910
Квартира 2 комнатыв Ленти, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Ленти, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 58,759
Дом 6 комнатв Залаапати, Венгрия
Дом 6 комнат
Залаапати, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 164 м²
€ 299,000
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м²
€ 47,007
Дом 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 90,809
Дом 1 комнатав Надьканижа, Венгрия
Дом 1 комната
Надьканижа, Венгрия
1 Количество комнат 65 м²
€ 9,348
Квартира 3 комнатыв Zalakaros, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalakaros, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 114,847

Параметры недвижимости в медье Зала, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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