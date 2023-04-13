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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Зала
Купить недвижимость в медье Зала, Венгрия
Keszthelyi jaras
364
Zalaegerszegi jaras
245
Надьканижаский яраш
243
Zalaszentgroti jaras
166
Залаэгерсег
158
Надьканижа
131
Хевиз
95
Кестхей
68
Заласентгрот
54
Zalakaros
46
Летеньеский яраш
43
Lenti jaras
39
Ленти
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1 100 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
€ 88,672
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
105 м²
€ 138,884
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
€ 81,461
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 79,859
Дом 3 комнаты
Kerkateskand, Венгрия
3 Количество комнат
85 м²
€ 46,740
Дом 2 комнаты
Бечвёльдье, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 66,771
Дом 1 комната
Petohenye, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
€ 23,504
Квартира 1 комната
Kehidakustany, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
28 м²
€ 42,467
Дом 1 комната
Заласентгрот, Венгрия
1 Количество комнат
26 м²
€ 7,986
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 77,455
Дом 3 комнаты
Пёлёшке, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
86 м²
€ 80,126
Дом 2 комнаты
Пёлёшке, Венгрия
2 Количество комнат
55 м²
€ 13,354
Дом 8 комнат
Alsopahok, Венгрия
8 Количество комнат
3 ванных комнат
300 м²
€ 240,110
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 79,859
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 57,423
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
€ 57,423
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
€ 81,461
Квартира 1 комната
Zalakaros, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
32 м²
€ 75,852
Дом 3 комнаты
Kemendollar, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 42,707
Дом 4 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
€ 130,605
Дом 3 комнаты
Gyenesdias, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 224,325
Дом 4 комнаты
Poeloeskefo, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
115 м²
€ 57,423
Дом 3 комнаты
Orosztony, Венгрия
3 Количество комнат
31 м²
€ 18,429
Квартира 5 комнат
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
122 м²
€ 154,910
Квартира 2 комнаты
Ленти, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 58,759
Дом 6 комнат
Залаапати, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
164 м²
€ 299,000
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
43 м²
€ 47,007
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 90,809
Дом 1 комната
Надьканижа, Венгрия
1 Количество комнат
65 м²
€ 9,348
Квартира 3 комнаты
Zalakaros, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 114,847
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