Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. медье Зала

Жильё в медье Зала, Венгрия

Keszthelyi jaras
159
Надьканижаский яраш
134
Zalaegerszegi jaras
124
Надьканижа
71
Залаэгерсег
65
Zalaszentgroti jaras
38
Хевиз
36
Летеньеский яраш
33
Показать больше
504 объекта найдено
Дом 6 комнат в Vonyarcvashegy, Венгрия
Дом 6 комнат
Vonyarcvashegy, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 266 м²
€399,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€59,495
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Nagykapornak, Венгрия
Дом 2 комнаты
Nagykapornak, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 115 м²
€40,985
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€71,129
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 67 м²
€85,937
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Хахот, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хахот, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€42,307
Оставить заявку
Дом 8 комнат в Заласентгрот, Венгрия
Дом 8 комнат
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
€185,069
Оставить заявку
Дом 1 комната в Karmacs, Венгрия
Дом 1 комната
Karmacs, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€36,755
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 54 м²
€35,697
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€79,062
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€85,937
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Бечвёльдье, Венгрия
Дом 3 комнаты
Бечвёльдье, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€42,307
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Almashaza, Венгрия
Дом 3 комнаты
Almashaza, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 85 м²
€67,428
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Надьканижа, Венгрия
Квартира 1 комната
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€31,731
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
€367,546
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Zalacsany, Венгрия
Дом 5 комнат
Zalacsany, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€298,000
Оставить заявку
Дом 1 комната в Esztergalyhorvati, Венгрия
Дом 1 комната
Esztergalyhorvati, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 50 м²
€12,957
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Batyk, Венгрия
Дом 3 комнаты
Batyk, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€58,173
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Bocska, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bocska, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
€39,399
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
€49,182
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€65,841
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€57,908
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Totszerdahely, Венгрия
Дом 3 комнаты
Totszerdahely, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 75 м²
€51,562
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Базакереттье, Венгрия
Дом 2 комнаты
Базакереттье, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 106 м²
€19,832
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Дом 2 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€43,630
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€63,461
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€35,697
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Кестхей, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кестхей, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€145,406
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Poetrete, Венгрия
Дом 2 комнаты
Poetrete, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€26,178
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Nemespatro, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nemespatro, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 84 м²
€19,832
Оставить заявку

Типы недвижимости в медье Зала

квартиры
дома

Параметры недвижимости в медье Зала, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти