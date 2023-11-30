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Дома в медье Зала, Венгрия
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372 объекта найдено
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Дом 6 комнат
Vonyarcvashegy, Венгрия
6
4
266 м²
€399,000
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Дом 2 комнаты
Nagykapornak, Венгрия
2
115 м²
€40,985
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Дом 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2
67 м²
€85,937
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Дом 2 комнаты
Хахот, Венгрия
2
1
65 м²
€42,307
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Дом 8 комнат
Заласентгрот, Венгрия
8
4
270 м²
€185,069
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Дом 1 комната
Karmacs, Венгрия
1
1
42 м²
€36,755
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Дом 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2
54 м²
€35,697
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Дом 3 комнаты
Бечвёльдье, Венгрия
3
1
100 м²
€42,307
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Дом 3 комнаты
Almashaza, Венгрия
3
85 м²
€67,428
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Дом 5 комнат
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
5
2
270 м²
€367,546
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Дом 5 комнат
Zalacsany, Венгрия
5
2
150 м²
€298,000
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Дом 1 комната
Esztergalyhorvati, Венгрия
1
50 м²
€12,957
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Дом 3 комнаты
Batyk, Венгрия
3
1
100 м²
€58,173
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Дом 3 комнаты
Bocska, Венгрия
3
1
130 м²
€39,399
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Дом 3 комнаты
Totszerdahely, Венгрия
3
75 м²
€51,562
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Дом 2 комнаты
Базакереттье, Венгрия
2
106 м²
€19,832
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Дом 2 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
2
1
55 м²
€43,630
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Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3
1
85 м²
€35,697
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Дом 3 комнаты
Кестхей, Венгрия
3
1
100 м²
€145,406
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Дом 2 комнаты
Poetrete, Венгрия
2
1
77 м²
€26,178
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Дом 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3
1
65 м²
€105,504
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Дом 1 комната
Надьканижа, Венгрия
1
36 м²
€16,897
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Дом 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3
1
111 м²
€137,499
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Дом 3 комнаты
Hotto, Венгрия
3
1
130 м²
€65,841
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Дом 4 комнаты
Балатондьёрёк, Венгрия
4
1
100 м²
€444,229
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Дом 1 комната
Тюрье, Венгрия
1
16 м²
€18,245
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Дом 1 комната
Тюрье, Венгрия
1
26 м²
€18,245
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Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3
1
89 м²
€39,663
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Дом 3 комнаты
Nemesszentandras, Венгрия
3
1
118 м²
€42,307
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Дом 4 комнаты
Zalakaros, Венгрия
4
1
110 м²
€131,946
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Параметры недвижимости в медье Зала, Венгрия
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