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Дома в медье Зала, Венгрия

372 объекта найдено
Дом 6 комнат в Vonyarcvashegy, Венгрия
Дом 6 комнат
Vonyarcvashegy, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 266 м²
€399,000
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Дом 2 комнаты в Nagykapornak, Венгрия
Дом 2 комнаты
Nagykapornak, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 115 м²
€40,985
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Дом 2 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 67 м²
€85,937
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Дом 2 комнаты в Хахот, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хахот, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€42,307
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Дом 8 комнат в Заласентгрот, Венгрия
Дом 8 комнат
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
€185,069
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Дом 1 комната в Karmacs, Венгрия
Дом 1 комната
Karmacs, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€36,755
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Дом 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 54 м²
€35,697
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Дом 3 комнаты в Бечвёльдье, Венгрия
Дом 3 комнаты
Бечвёльдье, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€42,307
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Дом 3 комнаты в Almashaza, Венгрия
Дом 3 комнаты
Almashaza, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 85 м²
€67,428
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Дом 5 комнат в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
€367,546
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Дом 5 комнат в Zalacsany, Венгрия
Дом 5 комнат
Zalacsany, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€298,000
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Дом 1 комната в Esztergalyhorvati, Венгрия
Дом 1 комната
Esztergalyhorvati, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 50 м²
€12,957
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Дом 3 комнаты в Batyk, Венгрия
Дом 3 комнаты
Batyk, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€58,173
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Дом 3 комнаты в Bocska, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bocska, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
€39,399
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Дом 3 комнаты в Totszerdahely, Венгрия
Дом 3 комнаты
Totszerdahely, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 75 м²
€51,562
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Дом 2 комнаты в Базакереттье, Венгрия
Дом 2 комнаты
Базакереттье, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 106 м²
€19,832
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Дом 2 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Дом 2 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€43,630
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Дом 3 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€35,697
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Дом 3 комнаты в Кестхей, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кестхей, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€145,406
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Дом 2 комнаты в Poetrete, Венгрия
Дом 2 комнаты
Poetrete, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€26,178
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Дом 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€105,504
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Дом 1 комната в Надьканижа, Венгрия
Дом 1 комната
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 36 м²
€16,897
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Дом 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
€137,499
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Дом 3 комнаты в Hotto, Венгрия
Дом 3 комнаты
Hotto, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
€65,841
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Дом 4 комнаты в Балатондьёрёк, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатондьёрёк, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€444,229
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Дом 1 комната в Тюрье, Венгрия
Дом 1 комната
Тюрье, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 16 м²
€18,245
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Дом 1 комната в Тюрье, Венгрия
Дом 1 комната
Тюрье, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 26 м²
€18,245
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Дом 3 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
€39,663
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Дом 3 комнаты в Nemesszentandras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nemesszentandras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
€42,307
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Дом 4 комнаты в Zalakaros, Венгрия
Дом 4 комнаты
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€131,946
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Параметры недвижимости в медье Зала, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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