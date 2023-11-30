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Квартиры в медье Зала, Венгрия

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132 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€59,495
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Квартира 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€71,129
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Квартира 3 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€79,062
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Квартира 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€85,937
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Квартира 1 комната в Надьканижа, Венгрия
Квартира 1 комната
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€31,731
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Квартира 1 комната в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
€49,182
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Квартира 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€65,841
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Квартира 2 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€57,908
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Квартира 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€63,461
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Квартира 2 комнаты в Nemespatro, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nemespatro, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 84 м²
€19,832
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Квартира 2 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€40,985
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Квартира 1 комната в Надьканижа, Венгрия
Квартира 1 комната
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
€40,985
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Квартира 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€84,879
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Квартира 4 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 227 м²
€233,220
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Квартира 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
€210,215
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Квартира 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€74,038
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Квартира 2 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€61,875
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Квартира 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€84,483
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Квартира 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€54,206
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Квартира 1 комната в Zalakaros, Венгрия
Квартира 1 комната
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€65,841
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Квартира 3 комнаты в Zalakaros, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€110,793
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Квартира 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€92,283
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Квартира 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€105,742
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Квартира 4 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€132,211
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Квартира 1 комната в Belezna, Венгрия
Квартира 1 комната
Belezna, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 15 м²
€2,512
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Квартира 2 комнаты в Кестхей, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кестхей, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€94,927
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Квартира 1 комната в Хевиз, Венгрия
Квартира 1 комната
Хевиз, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€68,485
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Квартира 1 комната в Sand, Венгрия
Квартира 1 комната
Sand, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 56 м²
€17,452
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Квартира 3 комнаты в Хевиз, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хевиз, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€137,499
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Квартира 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€78,798
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Параметры недвижимости в медье Зала, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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