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Дома в Татабанья, Венгрия

50 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 316 м²
€ 114,150
Дом 3 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€ 201,377
Дом 3 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 131 м²
€ 91,535
Дом 1 комната в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 65 м²
€ 41,971
Дом 4 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
€ 107,554
Дом 4 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€ 94,093
Дом 7 комнат в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 211 м²
€ 188,051
Дом 1 комната в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 40 м²
€ 53,575
Дом 1 комната в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€ 69,728
Дом 3 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€ 58,959
Дом 3 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€ 107,419
Дом 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€ 39,575
Дом 4 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
€ 126,264
Дом 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€ 142,418
Дом 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€ 41,029
Дом 3 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
€ 347,295
Дом 1 комната в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
€ 58,959
Дом 3 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€ 76,997
Дом 3 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€ 231,530
Дом 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€ 50,883
Дом 4 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
€ 59,229
Дом 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€ 33,653
Дом 3 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
€ 64,344
Дом 4 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€ 162,878
Дом 6 комнат в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
€ 220,761
Дом 5 комнат в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€ 174,993
Дом 1 комната в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€ 26,653
Дом 3 ванных в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 3 ванных
Tatabanyai jaras, Венгрия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
€ 257,068
Дом 4 ванных в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 4 ванных
Tatabanyai jaras, Венгрия
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 294 м²
Количество этажей 3
€ 176,595
Дом 7 ванных в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 7 ванных
Tatabanyai jaras, Венгрия
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 390 м²
Количество этажей 1
€ 112,279

Параметры недвижимости в Татабанья, Венгрия

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