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Венгрия
Задунайский край
медье Комаром-Эстергом
Tatabanyai jaras
Дома
Дома в Татабанья, Венгрия
Дом
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50 объектов найдено
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Дом 4 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
4
3
316 м²
€ 114,150
Дом 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
3
1
80 м²
€ 201,377
Дом 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
3
1
131 м²
€ 91,535
Дом 1 комната
Tatabanyai jaras, Венгрия
1
65 м²
€ 41,971
Дом 4 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
4
1
108 м²
€ 107,554
Дом 4 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
4
1
75 м²
€ 94,093
Дом 7 комнат
Tatabanyai jaras, Венгрия
7
3
211 м²
€ 188,051
Дом 1 комната
Tatabanyai jaras, Венгрия
1
40 м²
€ 53,575
Дом 1 комната
Tatabanyai jaras, Венгрия
1
1
40 м²
€ 69,728
Дом 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
3
1
60 м²
€ 58,959
Дом 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
3
1
70 м²
€ 107,419
Дом 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2
1
45 м²
€ 39,575
Дом 4 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
4
1
135 м²
€ 126,264
Дом 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2
1
70 м²
€ 142,418
Дом 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2
1
30 м²
€ 41,029
Дом 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
3
1
190 м²
€ 347,295
Дом 1 комната
Tatabanyai jaras, Венгрия
1
1
32 м²
€ 58,959
Дом 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
3
1
72 м²
€ 76,997
Дом 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
3
1
110 м²
€ 231,530
Дом 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2
1
80 м²
€ 50,883
Дом 4 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
4
1
150 м²
€ 59,229
Дом 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2
1
54 м²
€ 33,653
Дом 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
3
2
85 м²
€ 64,344
Дом 4 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
4
2
140 м²
€ 162,878
Дом 6 комнат
Tatabanyai jaras, Венгрия
6
3
275 м²
€ 220,761
Дом 5 комнат
Tatabanyai jaras, Венгрия
5
2
180 м²
€ 174,993
Дом 1 комната
Tatabanyai jaras, Венгрия
1
1
40 м²
€ 26,653
Дом 3 ванных
Tatabanyai jaras, Венгрия
3
250 м²
2
€ 257,068
Дом 4 ванных
Tatabanyai jaras, Венгрия
4
294 м²
3
€ 176,595
Дом 7 ванных
Tatabanyai jaras, Венгрия
7
390 м²
1
€ 112,279
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Параметры недвижимости в Татабанья, Венгрия
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