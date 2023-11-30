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Жильё в Татабанья, Венгрия

квартиры
12
дома
15
27 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€74,741
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Дом 4 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€366,884
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Квартира 3 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
€104,637
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Квартира 4 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€170,461
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Квартира 4 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€170,461
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Квартира 1 комната в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
€41,435
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Квартира 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€65,011
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Квартира 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€56,383
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Квартира 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€57,563
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Дом 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€88,377
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Дом 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€41,697
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Дом 4 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
€125,879
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Дом 3 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€88,902
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Квартира 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€64,513
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Дом 4 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 316 м²
€111,193
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Квартира 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€68,447
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Дом 5 комнат в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
€196,423
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Квартира 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€67,135
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Квартира 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€61,628
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Дом 3 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€183,311
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Дом 1 комната в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 65 м²
The cellar is 22 square meters and is in very good condition. The terrace is 30 square meter…
€40,884
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Дом 4 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Imagine your mornings as you drink your coffee while watching the beautiful lakeside panoram…
€104,768
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Дом 1 комната в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 40 м²
€52,187
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Дом 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€38,550
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Дом 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€138,729
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Дом 6 комнат в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
€215,043
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Дом 1 комната в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€25,963
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Параметры недвижимости в Татабанья, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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